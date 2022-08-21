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MLB／洋基又輸了！連輸6系列賽 27年最慘戰績

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）連續六場先發未奪勝。 美聯社
洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）連續六場先發未奪勝。 美聯社

紐約洋基隊近日表現持續低迷，今（21）日對上多倫多藍鳥的比賽以2：5落敗，目前處於三連敗，對上藍鳥的系列賽更是一勝難求。

此次系列賽三連敗後洋基已連續輸掉6個系列賽，對上西雅圖水手時更是直接三戰被橫掃，根據《ESPN Stats & Info》報導，洋基自1995年8月以來，首次在單一賽季內連續輸掉6個系列賽。

洋基今日派出當家王牌柯爾（Gerrit Cole），先發6局被敲出5支安打失掉4分，表現差強人意，加上洋基今日得分效率不佳，雖敲出9支安打，但僅換回2分，其中包含了托瑞斯（Gleyber Torres）八局下的solo homerun，柯爾吞下本季第六敗，連續6場先發都無拿下勝投。

反觀藍鳥在五局上半靠著保送和連續的安打，攻下4分奠定勝利基礎，九局上查普曼（matt chapman）打出中外野方向陽春砲，再添一分保險分，終場以5:2拿下勝利，目前處於4連勝。

洋基隊在全明星賽後29場例行賽僅拿下9勝吞了20敗，目前戰績73勝48敗，雖仍居美聯東區第一，但與緊追在後的藍鳥勝差拉近至7場，明日雙方將進行系列賽最後一戰交手。

洋基 藍鳥

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