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MLB／張育成單場2打點 總教練肯定適時一擊

中央社／ 洛杉磯20日專電
台灣好手張育成今天敲安打、貢獻2分打點，幫助美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊贏球。 美聯社
台灣好手張育成今天敲安打、貢獻2分打點，幫助美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊贏球。 美聯社

台灣好手張育成今天敲安打、貢獻2分打點，幫助美國職棒聯盟坦帕灣光芒隊贏球；總教練凱許（Kevin Cash）稱讚他能在球隊需要的時候適時一擊。

光芒今天在主場5比2擊敗堪薩斯皇家，競爭美聯季後賽外卡資格保有領先；先發投手拉斯穆森（DrewRasmussen）5.2局飆8次三振只失2分，成為這場的勝利投手。

總教練凱許賽後面對媒體，談完拉斯穆森本場表現之後，接著第二個問題就被問到張育成。美媒問凱許：「張育成的表現雖然很少登上頭條，但是他不斷對球隊做出小貢獻。」

凱許評論張育成的表現「他在很多方面這對我們來說都很好，一方面當然是在守備上；另外在打擊上，他今天先是敲出1分打點一壘安打，接著在我們需要適時一擊的時候，把球送到外野的時候，他敲出高飛犧牲打」。

張育成本場擔任先發第7棒、二壘手，3打數敲出1支安打，貢獻2分打點。他今天兩度把握隊友攻占得分位置的機會，為球隊的得分做出重要貢獻。

2局下，雙方均未得分，光芒連2支安打攻占二、三壘之後，輪到張育成打擊。他第一球就揮棒，把皇家投手布比奇（Kris Bubic）90英里的快速球打成左外野平飛安打。

張育成另兩次打擊滾地出局，8局下又是在二、三壘友人的狀況下打擊，當時光芒4比2領先，張育成把握赫南德茲（Enrique Hernandez）逼近100英里的火球，打成左外野的深遠飛球，護送隊友回本壘，幫球隊添加保險分。

這是他相隔7天再度敲出安打，本季累計打擊率0.211。加上今天2分打點進帳，張育成本季累積12分打點，其中10分是效力光芒隊時打出。他今年45場出賽，今天是第3次單場2分以上打點的好表現。

張育成

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