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MLB／洋基19戰狂瀉15敗 總仔爆氣拍桌：講再多都沒用

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）(右)。 路透社
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）(右)。 路透社

洋基隊近期輸到脫褲，今天又以2：5不敵藍鳥隊，近19戰吞下15敗，總教練布恩（Aaron Boone）的怒氣值終於爆點，今天在賽後訪問上拍桌直言「必須打得更好」；當家主砲賈吉（Aaron Judge）則強調，不論形勢多險峻，希望團隊不要喪氣，「不要忘記我們是紐約洋基」。

洋基在明星賽後的戰績是9勝20敗，在美聯東區從握有15.5場勝差，到現在「只」領先藍鳥7場，布恩在過程中屢次被問到洋基近期的頹勢，今天又一次面臨輸球賽後的記者會。

布恩表示：「我們已經遇過了太多這樣的問題，而這些回答都是徒勞，我不想再說了，我們唯一要做的是上場贏得比賽。」他強調，「洋基必須打得更好，好的是…。」講在此處，布恩激動拍桌，「這個目標就在我們眼前，我們可以搞定它。」

氣歸氣，布恩還是接續說道，洋基陣中擁有一票好球員，現在確實是一段辛苦的時間，但是，「我們已經打了4個月的好球，OK？打線陷入低潮的時間大概是12天，OK？」他表示團隊們也都對近期表現很失望，但還是彼此激勵、給予信心。

今天輸給藍鳥後，洋基在這波4連戰先吞下3連敗，確定8月至今的系列賽全部敗多勝少，已經連輸了6波系列賽，這是隊史自1995年後首見。

賈吉表示：「我們很不高興，不管是輸了1場或10場比賽，都不會令人開心，但是如果我們只是坐著為1場敗仗感到沮喪，那會蔓延到下一場比賽，所以現在是時候振作了，不要忘記我們是紐約洋基，我們會展現給世人看。」

藍鳥 賈吉

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