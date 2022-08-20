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MiLB／又見鬼了！打者擊出球竟嵌進全壘打護牆 令人大呼驚奇

聯合新聞網／ 綜合報導

小聯盟賽事真的是無奇不有，繼日前有打者擊出球卻「定桿」演出後(MiLB／見鬼了！打出球竟定在本壘板前不動 主播都嚇到)，這次又出現誇張的一球，一名打者可能是揮棒用力過猛，結果球居然嵌進左外野全壘打護牆上，這下子球也掉不下來，野手根本不知如何是好，至於裁判一度告訴打者是一支「全壘打」，最後經由裁判根據規則改判，確定是「場地規則二壘安打」，讓已跑到三壘的他，回到二壘壘包去。

打者受訪說，「我認為是一支全壘打，因為裁判跟我說的，所以我才一直跑。直到看至到外野手指著牆上，我簡直不敢置信。」

守備的野手則是笑說，「我雖看著球降落下來，但突然碰的一聲，也不知道球飛到那裡去了？然後我仔細一看，才看球一部分嵌入牆上，只好舉起手臂，告訴裁判球被卡在那裡了。」隨後他才跳起把球拿了出來。

裁判根據最後根據規則，由全壘打改判為場地規則二壘安打，才使得比賽繼續下去。至於球場方面，在護牆破洞處圍起了「注意」標語，到底是要警告誰？也令人覺得有趣，應該是早點把它修補起來吧。

該視頻一樣經過轉傳，已達80萬次觀看，無不大呼驚奇。

之前小聯盟打者擊出滾地球居然不動：

主播

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