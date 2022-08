MiLB／又見鬼了！打者擊出球竟嵌進全壘打護牆 令人大呼驚奇

小聯盟賽事真的是無奇不有,繼日前有打者擊出球卻「定桿」演出後(MiLB/見鬼了!打出球竟定在本壘板前不動 主播都嚇到),這次又出現誇張的一球,一名打者可能是揮棒用力過猛,結果球居然嵌進左外野全壘打護牆上,這下子球也掉不下來,野手根本不知如何是好,至於裁判一度告訴打者是一支「全壘打」,最後經由裁判根據規則改判,確定是「場地規則二壘安打」,讓已跑到三壘的他,回到二壘壘包去。

打者受訪說,「我認為是一支全壘打,因為裁判跟我說的,所以我才一直跑。直到看至到外野手指著牆上,我簡直不敢置信。」

守備的野手則是笑說,「我雖看著球降落下來,但突然碰的一聲,也不知道球飛到那裡去了?然後我仔細一看,才看球一部分嵌入牆上,只好舉起手臂,告訴裁判球被卡在那裡了。」隨後他才跳起把球拿了出來。

裁判根據最後根據規則,由全壘打改判為場地規則二壘安打,才使得比賽繼續下去。至於球場方面,在護牆破洞處圍起了「注意」標語,到底是要警告誰?也令人覺得有趣,應該是早點把它修補起來吧。

該視頻一樣經過轉傳,已達80萬次觀看,無不大呼驚奇。

Excuse us... WHAT!?!?! Gabriel Moreno hit this ball so hard it stuck IN the wall! 🤯🤯🤯 @BlueJays | #NextLevel pic.twitter.com/myIz7bNTmu

One of the rarest things you will ever see in baseball...



Yes folks, that was a fair ball. 😂#LetsGoHens | #DetroitRoots pic.twitter.com/8wAyKmNPeb