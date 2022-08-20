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MLB／藍鳥小葛雷諾破隊史紀錄 洋基又吞蛋球迷氣炸！

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾成為隊史最年輕500安打者。 法新社
小葛雷諾成為隊史最年輕500安打者。 法新社

洋基又輸了！藍鳥靠著先發高斯曼（Kevin Gausman）主投7局，完封洋基的好表現奪下勝投，此外藍鳥明星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也在本場比賽擊出生涯500安，打破藍鳥隊史最年輕500安的紀錄，對比對手的風光，洋基以輸掉近18場比賽中的第14場比賽，而球隊的低迷也引起球迷不滿，並要求教頭布恩（Aaron Boone）下台負責。

洋基過去13場比賽中，有5場遭到完封，擴大本季來看洋基在前107場，只有6場被完封，對此遭到球迷不滿的教頭布恩表示：「我們可以談論這個問題，我們需要打得更好，如果持續這樣打球，球隊將一直輸下去。」

而洋基內野手勒梅休（DJ LeMahieu）談到球隊低潮僅沮喪的表示：「我們壓力有點大。」身為球隊主戰捕手的東岡（Kyle Higashioka）則認為大家都把勝負扛自己肩上：「進攻陷入困境時，我們可以靠著安打串連奪下分數，我覺得我們大家都在希望版演英雄，導致表現低迷。」

對比洋基的低迷，藍鳥本日可說是十分風光，高斯曼的好表現也獲得教頭耐德（John Schneider）的肯定：「我們都說好的打擊會傳染，投球也是一樣，你看高斯曼是優秀的球員，所以他封鎖了對方的打線。」對此高斯曼僅表示：「我只是努力比前一場比賽的投手投的更好。」

藍鳥本日除了奪下勝利外，23歲的當家巨星小葛雷諾也擊出生涯第500安，打破了隊史紀錄，而他的父親正式名人堂球員葛雷諾（Vladimir Guerrero），他在24歲前僅打了305安，看來小葛雷諾不只有繼承父親的打擊天賦，表現還比同時期的父親更加亮眼。

高斯曼。 法新社
高斯曼。 法新社

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