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MLB／「神鱒」歸隊合體大谷 先發山多瓦完封勝助天使止敗

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特(左)復出合體大谷翔平。 法新社
楚奧特(左)復出合體大谷翔平。 法新社

天使當家球星楚奧特（Mike Trout）本日在面對老虎的比賽傷癒歸隊，而天使靠著瓦許（Jared Walsh）開轟以及山多瓦（Patrick Sandoval）完投完封的表現，終於中止3連敗。

天使派出山多瓦先發，總共用了97顆球，僅被打4支安打送出9K，ERA降至3.14，並靠著隊友瓦許在2局上的陽春砲，攻下全場唯一一分，終場天使就以1:0完封對手，對此山多瓦表示：「我在第4、5局時有些許不穩，但在那之後我隨即回穩越投越順，我很感謝隊友的守備幫我很大的忙，尤其是9局下最後一個雙殺守備幫助我奪下完封勝。」

而山多瓦的好表現也獲得對手老虎教頭辛區（A.J. Hinch）的稱讚：「他表現得很好，我們沒辦法給他壓力，雖然在第9局一度有機會翻盤，但他在危機時幸運的獲得雙殺導致比賽結束。」

此外本場比賽天使也迎來當家明星楚奧特的復出，並擔任先發第二棒外野手，繳出4支1的成績，對此尼文（Phil Nevin）認為「鱒魚」復出首戰的表現已經及格：「對於已經一個月沒有實戰的打者來說，我認為他今天表現很好，他在第9局擊出的球要是落地，可能是支三壘安打。」

大谷翔平今天擔任第一棒DH，3打數無安打表現，完全看隊友演出。

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