MLB／「神鱒」歸隊合體大谷 先發山多瓦完封勝助天使止敗

天使當家球星楚奧特(Mike Trout)本日在面對老虎的比賽傷癒歸隊,而天使靠著瓦許(Jared Walsh)開轟以及山多瓦(Patrick Sandoval)完投完封的表現,終於中止3連敗。

天使派出山多瓦先發,總共用了97顆球,僅被打4支安打送出9K,ERA降至3.14,並靠著隊友瓦許在2局上的陽春砲,攻下全場唯一一分,終場天使就以1:0完封對手,對此山多瓦表示:「我在第4、5局時有些許不穩,但在那之後我隨即回穩越投越順,我很感謝隊友的守備幫我很大的忙,尤其是9局下最後一個雙殺守備幫助我奪下完封勝。」

而山多瓦的好表現也獲得對手老虎教頭辛區(A.J. Hinch)的稱讚:「他表現得很好,我們沒辦法給他壓力,雖然在第9局一度有機會翻盤,但他在危機時幸運的獲得雙殺導致比賽結束。」

A little 112 mph line drive for Mike Trout's first hit since coming off the IL. pic.twitter.com/UNfUfamdry