聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「神鱒」歸隊合體大谷 先發山多瓦完封勝助天使止敗
天使當家球星楚奧特（Mike Trout）本日在面對老虎的比賽傷癒歸隊，而天使靠著瓦許（Jared Walsh）開轟以及山多瓦（Patrick Sandoval）完投完封的表現，終於中止3連敗。
天使派出山多瓦先發，總共用了97顆球，僅被打4支安打送出9K，ERA降至3.14，並靠著隊友瓦許在2局上的陽春砲，攻下全場唯一一分，終場天使就以1:0完封對手，對此山多瓦表示：「我在第4、5局時有些許不穩，但在那之後我隨即回穩越投越順，我很感謝隊友的守備幫我很大的忙，尤其是9局下最後一個雙殺守備幫助我奪下完封勝。」
而山多瓦的好表現也獲得對手老虎教頭辛區（A.J. Hinch）的稱讚：「他表現得很好，我們沒辦法給他壓力，雖然在第9局一度有機會翻盤，但他在危機時幸運的獲得雙殺導致比賽結束。」
A little 112 mph line drive for Mike Trout's first hit since coming off the IL. pic.twitter.com/UNfUfamdry— Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) August 19, 2022
此外本場比賽天使也迎來當家明星楚奧特的復出，並擔任先發第二棒外野手，繳出4支1的成績，對此尼文（Phil Nevin）認為「鱒魚」復出首戰的表現已經及格：「對於已經一個月沒有實戰的打者來說，我認為他今天表現很好，他在第9局擊出的球要是落地，可能是支三壘安打。」
大谷翔平今天擔任第一棒DH，3打數無安打表現，完全看隊友演出。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言