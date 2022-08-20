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MLB／解放！大谷翔平明年投一休四？天使球團：不排除

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。法新社
大谷翔平。法新社

天使球團逐年打開大谷翔平的二刀流限制器，今年已經來到投打都無需刻意休息的狀態，明年球季有可能再一步解放，將先發輪值天數改為「投一休四」？天使總經理梅納西（Perry Minasian）表示：「不排除任何可能性。」

投手大谷目前採取投一天、休息五天或六天的方式登板，而非大聯盟一般採取的投一休四，導致天使隊必須採取六人先發輪值，其他球隊要招攬大谷時也必須考量到這點。

根據「橘郡紀事報」報導，梅納西被問到大谷是否可能投一休四時如此回答，「我不會排除任何可能性，他越來越有經驗，身體也適應得不錯，了解自己的能耐，所以我不會排除任何可能性。」

不過前提當然還是要看大谷自己的調整狀況，梅納西表示：「現在的休息方式他感覺很好，如果要做出調整，需要多加溝通，但我不會排除這個可能。」

大谷在2018年首次來到天使隊時，當時對他的限制是登板前、後一天都要休息，而且登板當天不會打擊，到今年這些限制都解除，大聯盟為他制定「大谷條款」，投球完可以指定打擊方式繼續留在場上，需不需要休息也是大谷說了算。

至於大谷翔平明年在世界棒球經典賽的角色，天使球團日前已經表態放行，但是否能夠以二刀流方式出賽？梅納西表示：「如果這是他所希望的，我們不會阻止他。」

天使 大谷翔平 大聯盟

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