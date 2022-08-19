MLB／大谷翔平獲選27歲最強球員 連2年成為該年齡代表人物

大聯盟官網今盤點每個歲數最強的球員，大谷翔平連兩年獲選該年齡的代表人物。

上月滿28歲的大谷翔平被列在27歲的代表人物當中，去年他同樣也獲選，當時大聯盟記者萊奇（Will Leitch）就指出，選他是顯而易見的事，唯一的問題就只是他能夠維持健康和火燙的手感多久。

今年萊奇認為大谷翔平是在27歲的年齡層中，除了釀酒人王牌柏尼斯（Corbin Burnes）外第二好的投手，同時也是該年齡層中第三好的打者，如果想得到大谷翔平，可能得要把球隊的所有一切包含吉祥物都送給天使。

另外，該榜最年輕的代表選手是21歲的J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez），目前被認為是美聯新人王的最有力競爭者之一，而最老的是42歲的普荷斯（Albert Pujols），目前距離生涯700轟只差10支。