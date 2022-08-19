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MLB／運動家王牌轉戰洋基後都成水貨？蒙塔斯3戰狂丟14分
洋基交易大限前成功網羅運動家王牌投手蒙塔斯（Frankie Montas），不料披上條紋戰袍後先發3場狂丟14分且一勝難求，今天先發出戰藍鳥更是1局狂丟5分，賽後球迷一遍哀號，認為球團又找來一個葛雷（Sonny Gray）。
洋基2017年同樣從運動家換來王牌投手葛雷，希望讓季後賽先發輪值更穩定，沒想到他一轉戰洋基就找不回昔日王牌身手，季末還被拔掉先發，季後賽也一場未投，2019年洋基認賠出清葛雷，但他加盟紅人後就獲選生涯第二度明星賽，馬上打臉前東家。
今年季中洋基又和運動家進行交易，送出4名潛力好手換取蒙塔斯及後援投手崔維諾（Lou Trivino），29歲的蒙塔斯本季為運動家先發19場，戰績4勝9敗、防禦率3.18，他在104.2局的投球中，賞給對手109次三振。
8月8日蒙塔斯迎來洋基初登板，對上紅雀先發只投3局就打被爆，就狂失6分退場，第2次先發8月14日對紅襪雖然投5局失2分漸入佳境，但還是和勝投擦身而過。
今天第3次先發在主場迎戰藍鳥，雖然投出轉戰洋基最長局數，但在第2局遭到炮擊，單局被轟出4支安打，包括小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)的3分砲，單局狂丟5分，最終6局被打出8支安打、狂失6分，追平轉戰洋基最多失分紀錄。
蒙塔斯在轉戰洋基之後，防禦率從3.18爆增到9，三振能力也大幅下降，主投14局只送出8次三振，讓許多球迷想起當年的葛雷交易案，「蒙塔斯就是多明尼加版本的葛雷」、「又一次的葛雷交易案。」、「拜託蒙塔斯不會變成下一個葛雷。」
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