MLB／受夠洋基近況低迷 主場球迷高喊布恩滾蛋

洋基明星賽後戰績不佳，對此主場球迷完全不留情面，近期時常高喊總教練布恩（Aaron Boone）下台，今天布恩也做出回應，表示對酸迷的謾罵聲不為所動。

洋基開季氣勢如虹，還曾拉出一波9連勝高潮，上半季幾乎都位居美聯龍頭，但交易大限結束後戰績卻為3勝11敗、明星賽後為9勝17敗，近期連續5個系列賽都吞下敗仗，目前和美聯第一的太空人勝差已經來到3場。

昨天洋基交手光芒時雖上演逆轉秀，唐納森（Josh Donaldson）轟出再見滿貫砲，但在比賽進入到延長賽10局上時，光芒打者米吉亞（Francisco Mejia）先在滿壘時從查普曼（Aroldis Chapman）手中敲出清壘二壘打，為光芒帶進3分，當下幾位坐在本壘板後方的主場球迷相當火大，高喊，「開除布恩」、「布恩滾蛋」等情緒字眼。

賽後有記者問布恩是否有聽到球迷的噓聲，他冷靜地回應，「當然有聽到，不過這些批評聲只會讓我想更驕傲地往外站、站的更高，這樣他們都能清楚地看到我，對我來說沒什麼差，主場就是這樣。」