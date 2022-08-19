快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／菊池雄星生涯首度後援飆2K 外媒卻不看好新身分

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星本季表現掙扎，球團決定將他調離先發輪值。 美聯社
菊池雄星本季表現掙扎，球團決定將他調離先發輪值。 美聯社

藍鳥日籍左投菊池雄星本季表現掙扎，球團決定將他調離先發輪值，今日藍鳥交手洋基比賽他首度後援登板，投1局無失分，飆出2K。

菊池雄星今年以3年3600萬美元轉戰藍鳥，本季薪水為1600萬美元（約新台幣4.8億），但他表現十分低迷，出賽20場4勝7敗、82.1局失57分、挨19轟、防禦率5.25，尤其自6月份開始，每個月防禦率都突破6，6月份防禦率為7.17，7月份防禦率則是6.14，8月份防禦率為7.30。

另外菊池雄星本季控球也出現不少狀況，除了投出多達49次保送，平均每9局出現5.36次為生涯最差，本季被賞了15支全壘打，平均每9局挨2.08轟也是生涯最糟。

為了讓菊池雄星展現應有的價值，教練團目前決定讓他改往牛棚發展，藍鳥教頭史耐德（John Schneider）對他的新角色抱有一定的信心，「很明顯他在這季投得很掙扎，不過他渴望能成為隊上重要的一員並為球隊做出貢獻，他的改變雖然沒有很明顯，但我能感受到他在逐漸好轉，我對此感到很期待。」

然而多倫多星報（Toronto Star）的作家威爾納（Mike Wilner）則是不看好菊池雄星有辦法升任新角色，他認為菊池雄星就算待在牛棚也無法提高他的效率，因為他本局第一局上場投球的防禦率高達6.86，以後援身分出發很有可能會一上場就砸鍋。

藍鳥今作客洋基，菊池雄星在7分領先下於8局登板，這是他生涯首度後援，他狂飆157公里速球，投1局無失分，2次三振。

薪水 多倫多 威爾

相關新聞

MLB／塔提斯還未見到全隊 隊友要他在誠實中修復信任

教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）上周因藥檢未過遭禁賽80場，全隊對他失望透頂，他在今天首度與總管...

MLB／加起來82歲 普荷斯滿貫砲、韋恩萊特7局好投史上首見

今天的紅雀球場是40歲級「大學長」的天下，普荷斯（Albert Pujols）3局代打敲出滿貫砲、生涯第690轟，韋恩萊...

MLB／19年的布萊格曼回來了！雙響助太空人21：5痛宰白襪

經過前兩年的沈寂，太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）進入8月棒子越來越火燙，今天更是以單場雙響砲、6分打點的表...

MLB／菊池雄星生涯首度後援飆2K 外媒卻不看好新身分

藍鳥日籍左投菊池雄星本季表現掙扎，球團決定將他調離先發輪值，今日藍鳥交手洋基比賽他首度後援登板，投1局無失分，飆出2K。 菊池雄星今年以3年3600萬美元轉戰藍鳥，本季薪水為1600萬美元（約新

MLB／小熊投手神拋擋下巨大1分 本季10場先發終於贏了

小熊隊桑普森（Adrian Sampson）投到本季第10場先發，終於開張勝場，這一勝的到手，他自己的手套也幫了點忙，第...

MLB／新宿站電子看板重現大谷火球 網：想到現場朝聖

大谷翔平在大聯盟展現二刀流身手，並且達成比肩棒球之神「貝比魯斯」的「10轟10勝」大紀錄，是當今棒壇的當紅炸子雞。近來電玩公司也相中了大谷的高人氣，以他二刀流身手形象宣傳新上市的棒球電玩作品，成功引起球迷間的討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。