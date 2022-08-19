MLB／菊池雄星生涯首度後援飆2K 外媒卻不看好新身分

藍鳥日籍左投菊池雄星本季表現掙扎，球團決定將他調離先發輪值，今日藍鳥交手洋基比賽他首度後援登板，投1局無失分，飆出2K。

菊池雄星今年以3年3600萬美元轉戰藍鳥，本季薪水為1600萬美元（約新台幣4.8億），但他表現十分低迷，出賽20場4勝7敗、82.1局失57分、挨19轟、防禦率5.25，尤其自6月份開始，每個月防禦率都突破6，6月份防禦率為7.17，7月份防禦率則是6.14，8月份防禦率為7.30。

另外菊池雄星本季控球也出現不少狀況，除了投出多達49次保送，平均每9局出現5.36次為生涯最差，本季被賞了15支全壘打，平均每9局挨2.08轟也是生涯最糟。

為了讓菊池雄星展現應有的價值，教練團目前決定讓他改往牛棚發展，藍鳥教頭史耐德（John Schneider）對他的新角色抱有一定的信心，「很明顯他在這季投得很掙扎，不過他渴望能成為隊上重要的一員並為球隊做出貢獻，他的改變雖然沒有很明顯，但我能感受到他在逐漸好轉，我對此感到很期待。」

然而多倫多星報（Toronto Star）的作家威爾納（Mike Wilner）則是不看好菊池雄星有辦法升任新角色，他認為菊池雄星就算待在牛棚也無法提高他的效率，因為他本局第一局上場投球的防禦率高達6.86，以後援身分出發很有可能會一上場就砸鍋。

藍鳥今作客洋基，菊池雄星在7分領先下於8局登板，這是他生涯首度後援，他狂飆157公里速球，投1局無失分，2次三振。