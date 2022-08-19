MLB／塔提斯還未見到全隊 隊友要他在誠實中修復信任

教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）上周因藥檢未過遭禁賽80場，全隊對他失望透頂，他在今天首度與總管普瑞勒（A.J. Preller）碰面，還未見到隊友，外野手邁爾斯（Wil Myers）對他的期望是「誠實」，才能修補已經破碎的信任。

塔提斯的藥檢未過消息對教士帶來重創，當時球隊正在客場之旅，直到今天才回到聖地亞哥作戰，塔提斯與普瑞勒約在球場以外的地方碰面，避免被外界捕風捉影，今天他也還未與隊友見面解開心結。

塔提斯在隊上的摯友普洛法（Jurickson Profar），近日來每天與他通電話，「他很心碎、感覺很糟，但這個世界就是這樣，當你犯了一個錯，所有人都把你釘在十字架上，但我不會這樣，不管他何時可以歸隊，我會支持著他、幫助他度過這次難關。」

普洛法也勸塔提斯早點與隊友碰面、把話說開，進一步被追問其他隊友是否會像他一樣敞開雙臂歡迎塔提斯，普洛法聳聳肩回應：「我不知道。」

其他隊友認為關鍵在於塔提斯的態度，馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）就說：「他現在還是我們的隊友，我們必須找到方法、達成共識，一起度過這次事情，我不知道事情會如何發展，但時機到來時就會比較明朗吧！」

邁爾斯也提到，「我們只希望他在這裡可以誠實、毫無隱瞞，事情已經發生，信任確實已經破碎，但並不是無法修復。」