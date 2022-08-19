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MLB／19年的布萊格曼回來了！雙響助太空人21：5痛宰白襪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊布萊格曼8月後越來越火熱，今日單場雙響打回6分打點，讓人感覺那個19年的強打回來了！ 路透社
太空人隊布萊格曼8月後越來越火熱，今日單場雙響打回6分打點，讓人感覺那個19年的強打回來了！ 路透社

經過前兩年的沈寂，太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）進入8月棒子越來越火燙，今天更是以單場雙響砲、6分打點的表現，率領球隊以21：5痛宰白襪隊，看見他在2019年的身影。

「我知道大家都在提2018、2019年。」布萊格曼說：「但每一年都不同，這兩年我努力找回打擊機制，之前臀部太早開掉，常常只是切到球，而不是將力量貫徹在球上，今年很多人幫助我調整，最近幾個月感覺不錯，更穩定了。」

布萊格曼在18年敲出31轟、103分打點，MVP票選第5，19年41轟、112分打點，MVP票選第2，然而2020年受右腿後腱傷勢所困，隔年左股四頭肌、手腕又都受傷，打擊機制整個跑掉，兩年加起來只敲出18轟。

今年健康的布萊格曼回來了，今天在對白襪隊之戰6打數4安打，2支二壘打、2發全壘打，包辦6分打點，一個人打點比白襪整隊都多，隊友麥考米克（Chas McCormick）也有6打數3安打、5分打點演出。

太空人單場敲下21分追平隊史第二多，僅次於2019年8月11日對金鶯隊的單場23分，麥考米克說：「我們打出證明了，我們有很棒的火力，之前有點低潮讓他們贏了我們兩場，但接下來兩場我們贏了下來，我們展現出攻擊能力。」

布萊格曼從8月3日開始，16場比賽敲出5轟、17分打點，打擊率3成97、上壘率4成71，長打率0.776，今年打擊率在8月之前還是2成42，如今已經上升到2成64，累積18轟、72分打點，2019年的布萊格曼回來了。

白襪 金鶯

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