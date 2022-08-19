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MLB／小熊投手神拋擋下巨大1分 本季10場先發終於贏了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊先發桑普森第5局手套接球後直接拋給捕手，擋下巨大的1分，終於幫助自己勝場開胡。 截圖自影片
小熊先發桑普森第5局手套接球後直接拋給捕手，擋下巨大的1分，終於幫助自己勝場開胡。 截圖自影片

小熊隊桑普森（Adrian Sampson）投到本季第10場先發，終於開張勝場，這一勝的到手，他自己的手套也幫了點忙，第5局手套接球後直接拋給捕手，擋下巨大的1分，讓小熊在第6局成為先得分的一方，終場以3：2擊敗金鶯隊。

桑普森先發5.2局被敲4安打、無失分，最精彩的一球出現在5局下，金鶯僅一出局攻占一、三壘，馬特奧（Jorge Mateo）執行點跑搶分（Safety Squeeze，打者點出後三壘跑者伺機啟動，並非傳統三壘提前起跑之強迫取分），成功點向一壘方向後，三壘上的海斯（Austin Hays）起跑。

桑普森此戰先發5.2局被敲4安打、無失分。 美聯社
桑普森此戰先發5.2局被敲4安打、無失分。 美聯社

桑普森是唯一有守備機會的球員，他下丘接球眼看時間不夠，只能選擇直接拋球給捕手，上演一記神奇play，金鶯雖提出挑戰，但最終維持在本壘出局的判決，桑普森自己擋下這一分，讓比分凍結在0：0。

「那很巨大，尤其是在0：0的比賽。」桑普森坦言，完成這記守備後，自己也很興奮，感覺到腎上腺素飆升，甚至感覺不到雙腳，但金鶯正好提出挑戰，「那讓我有時間可以沉澱一下，在那之後繼續投球。」

捕手康崔拉斯（Willson Contreras﻿）在6局上敲出陽春砲打破僵局，8局補上單場第2轟，幫助小熊贏球，桑普森拿下本季首勝，前一勝已要追溯到去年9月14日。

本季前9場先發一勝難求，桑普森今天終於嚐到久違的勝投滋味，，「勝投遲早會來，我的工作是讓我的球隊在比賽中保有競爭力，最終總會有分數進帳，那正是今天我們所辦到的。」

金鶯 小熊隊

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