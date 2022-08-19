MLB／新宿站電子看板重現大谷火球 網：想到現場朝聖

大谷翔平在大聯盟展現二刀流身手，並且達成比肩棒球之神「貝比魯斯」的「10轟10勝」大紀錄，是當今棒壇的當紅炸子雞。近來電玩公司也相中了大谷的高人氣，以他二刀流身手形象宣傳新上市的棒球電玩作品，成功引起球迷間的討論。

根據日本媒體「體育日本」報導，知名大聯盟棒球電玩系列「MLB The Show 22」近來為了宣傳，於是在JR新宿車站的一處長45公尺的電子看板上，刊登遊戲的廣告3D動畫。而動畫中的主角，正是選用了效力於洛杉磯天使隊的大谷翔平。

為了顯示大谷「投、打、跑」全能的身手，動畫輪播大谷投出164公里快速球、擊球速度191.5公里的強力揮棒，以及跑步時速31.6公里盜壘衝刺等等段落。由於藉由著動態表現，可以近距離觀賞到大谷一流球技的震撼力，成功引起了球迷間的話題。

許多球迷就紛紛在影片底下表示「我可以只為了看這個就去新宿站」、「光看影片就魄力十足了，但更想到現場朝聖」、「又能投又能打，這麼帥的選手居然來自日本」、「日本之寶」、「去年毫無疑問是世界第一選手」、「當時伊良部秀輝丟158就震驚日本了，現在大谷輕鬆就超過他」、「看影片比起擊球，更覺得大谷的跑速有夠快」。