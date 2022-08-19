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MLB／加起來82歲 普荷斯滿貫砲、韋恩萊特7局好投史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
普荷斯在第3局代打敲出滿貫砲、也是生涯第690轟。 路透社
普荷斯在第3局代打敲出滿貫砲、也是生涯第690轟。 路透社

今天的紅雀球場是40歲級「大學長」的天下，普荷斯（Albert Pujols）3局代打敲出滿貫砲、生涯第690轟，韋恩萊特（Adam Wainwright）先局7局無失分，紅雀終場以13：0完封洛磯隊，韋恩萊特也拿下他的本季第9勝。

42歲的普荷斯加上40歲的韋恩萊特，單隊單場有兩名40歲以上老將分別敲出滿貫砲、投7局無失分，這是大聯盟史上首見，兩人賽後也互相推崇。

韋恩萊特（Adam Wainwright）先局7局無失分。 路透社
韋恩萊特（Adam Wainwright）先局7局無失分。 路透社

韋恩萊特說：「他看起來就和當年離開紅雀時差不多，真的太猛了！」相比之下，普荷斯多了一些落日餘暉的感概，「我想，這是我們在前幾年也覺得自己會有的表現，卻沒能辦到，但我們現在還有機會再看幾眼。」

普荷斯此役並未先發，紅雀在比賽前段就大有斬獲，至普荷斯3局下、滿壘上場時，已經取得6：0領先，這發滿貫砲直接打到對手洛磯開魯閣，此役雙安、進帳5分打點。

普荷斯雖開轟，但心情有點小抱歉，他所代打的棒次是前兩打席都敲安的菜鳥杜諾文（Brendan Donovan），他走向小老弟，希望讓他知道「我對你有信心」、「球隊對你有信心」，而杜諾文回應他：「我比較想看你開轟啦！」

紅雀球迷愛死普荷斯，他走出休息室脫帽致意。 路透社
紅雀球迷愛死普荷斯，他走出休息室脫帽致意。 路透社

普荷斯受訪時，捕手莫里納（Yadier Molina）在一旁高喊「再一年！再一年！」普荷斯笑答：「我明年絕對會在這裡啊！我要在看台上看這些老傢伙，然後問他們，你們怎麼還不退休？」事實上，莫里納與普荷斯一樣，都已宣布在今年季後退役的計畫，僅剩韋恩萊特還未把話說死，僅用「可能」字眼。

韋恩萊特 普荷斯 紅雀

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