MLB／運動家為省錢跟主力游擊手鬧翻裁人 傳出白襪想接手

據外媒報導，運動家明星游擊手安德魯斯（Elvis Andrus），由於合約中有打滿550打席就自動生效2023年價值合約1500萬美元的條款，為了不讓此條款達成，決定讓他從先發變成替補，導致「貓王」不爽；由於安德魯斯本季薪水有超過一半為前東家遊騎兵支付，結果運動家最後乾脆選擇將其裁掉，完全就是為了省錢的操作。

安德魯斯目前累計今年在運動家隊386打席，球季剩44場，若讓安德魯斯場場先發，就可能破550打席，球隊如今戰績43勝75負，在美聯西區墊底幾乎無緣季後賽下，省錢反而成了要務。

安德魯斯遭到釋出 ，把紐斯（Sheldon Neuse）從3A拉上大聯盟補上空缺，傳出仍在外上卡季後賽邊緣的白襪當家游擊手安德森（Tim Anderson），在上週因揮棒過猛導致手指韌帶撕裂，急需補強游擊位置，因此各家媒體都將其視為「貓王」的下家。

安德魯斯本季出賽106場比賽，繳出打擊率2成34，外加8轟30打點的表現，而手臂進階數據方面，因各項評價都略低於平均，僅能算是一名普通的球員，但似乎對於白襪來說是僨天上掉下來的禮物。

白襪游擊手安德森日前因傷進入傷病名單，球隊目前僅與分區龍頭守護者2場勝差，而安德魯斯的釋出未必對白襪來說是場即時雨，據外媒統計，安德魯斯雖然本季並無爆炸性的表現，但OPS 0.674對比白襪目前的兩位游擊手賈西亞（Leury Garcia）與索沙（Lenyn Sosa）都還要好，因次引進安德魯斯似乎是一件有可能發生的事情，並且對於兩者都將是雙贏的局面．