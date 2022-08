MiLB／見鬼了！打出球竟定在本壘板前不動 主播都嚇到

守護者3A與老虎3A的比賽中,內野手克里門(Ernie Clement)打擊時,敲出一支難得一見的神奇滾地球,並在推特上獲得170多萬的觀看,這顆球也引發網友們討論。

比賽來到2局下,輪到守護者的克里門打擊,面對首打席的首球,他就積極出棒,沒想到球直接打進本壘板前方的紅土,一動也不動,這一結果不僅打者愣住,就連老虎隊捕手賈諾(Dustin Garneau)也瞬間定格,但他也立馬回過神撿起球觸殺打者,這也讓主播以及球評驚呼:「你在逗我嗎?」

One of the rarest things you will ever see in baseball...



Yes folks, that was a fair ball. 😂#LetsGoHens | #DetroitRoots pic.twitter.com/8wAyKmNPeb