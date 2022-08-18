MiLB／見鬼了！打出球竟定在本壘板前不動 主播都嚇到

守護者3A與老虎3A的比賽中，內野手克里門（Ernie Clement）打擊時，敲出一支難得一見的神奇滾地球，並在推特上獲得170多萬的觀看，這顆球也引發網友們討論。

比賽來到2局下，輪到守護者的克里門打擊，面對首打席的首球，他就積極出棒，沒想到球直接打進本壘板前方的紅土，一動也不動，這一結果不僅打者愣住，就連老虎隊捕手賈諾（Dustin Garneau）也瞬間定格，但他也立馬回過神撿起球觸殺打者，這也讓主播以及球評驚呼：「你在逗我嗎？」

One of the rarest things you will ever see in baseball...



Yes folks, that was a fair ball. 😂#LetsGoHens | #DetroitRoots pic.twitter.com/8wAyKmNPeb — Toledo Mud Hens (@MudHens) August 18, 2022

克里門遭到觸殺後僅無奈的苦笑搖了搖頭、走回休息室，而這個罕見的打席也被球隊放上推特，並在短時間內就獲得上百萬的點閱，知名棒球推特「Jomboy Media」也發文說到：「棒球在1800年代就有了，但這應該是頭一次擊出這種滾地球。」

網友討論這球，有人表示，「是本壘板前泥土太軟所致」，不過，也有人異想天開說這是，「地上冒出的火雞蛋」，反正大多數人都為這球感到訝異。