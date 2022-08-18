MLB／在洋基是最悲情投手 蒙哥馬利交易至紅雀竟狂奪3連勝

上半季整個在寫個人悲情故事，左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）雖在交易大限前，出乎意料地被洋基閃電賣到紅雀，但轉隊過後的他竟有如脫胎換骨，連奪3勝更寫下超狂隊史紀錄。

29歲的蒙哥馬利於2014年被洋基選中，並在2017年迎來大聯盟初登板，此後一直到今年交易大限前都待在洋基，而他本人也對於被交易至紅雀感到十分訝異，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也在受訪時透露，認為蒙哥馬利不足以讓球隊在季後賽走得更遠，因此將他交易換來金手套貝德（Harrison Bader）。

蒙哥馬利今年在洋基說有多悲情就有多悲情，球隊戰績在美聯東區領先獨走時，他21場先發只拿下3場勝投另有3場敗投，不是被牛棚砸鍋，就是打線援護不足，防禦率3.69並不會太差，但就是沒有勝投命，不少洋基牛棚勝投數都比他好，更遑論其他先發投手，且從七月開始，只要他上場球隊一定輸球，連洋基教頭布恩布恩（Aaron Boone）都只能安慰他說，「再加油。」事實證明，直到交易出去之前，情況都沒變好。

沒想到他開始身披紅雀戰袍的首場比賽就是面對洋基，蒙哥馬利用實力打臉前東家，主投5局無失分順利奪勝，此後他則繼續維持好表現，轉隊至今出賽3場都奪勝，繳出16.2局僅被敲12安ERA 0.54成績，WHIP更是只有0.90，唯獨在本日的比賽失掉一分，超殺的表現已追平開始紅雀生涯後的隊史第五長連續無失分的紀錄。

蒙哥馬利在今日受訪時表示：「這沒什麼，我就是位競爭者，我盡全力贏下每場比賽，我想成為球隊的王牌。」至於談到是否認為洋基將他交易是錯誤的決定時，他表達當時確實很意外，但這就是商業的一部分：「我知道我的價值，我也認為紅雀知道我的價值就這樣。」

至於蒙哥馬利擁有好成績的原因，或許來自球隊鐵捕莫里納（Yadier Molina），這名傳奇老將表示：「我告訴他相信自己的直球，這樣他的變化球與大曲球才能發揮更大的效果。」