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MLB／美國隊再添「星」成員 大都會阿隆索將出戰經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
2度選明星賽的大都會重砲一壘手阿隆索宣布參加經典賽。 路透社
2度選明星賽的大都會重砲一壘手阿隆索宣布參加經典賽。 路透社

明年經典賽將正式開打，力拼衛冕的美國早已開始招募作業，今日又傳出2度選明星賽的大都會重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）宣布參賽，已經有36顆星星的美國隊再添「星」成員。

阿隆索於2019年單季敲出53轟獲得新人王，兩度奪下明星周全壘打大賽冠軍，本季表現穩定，入選生涯第2次明星賽，目前出賽117場繳出0.276/0.370/0.526的打擊三圍，敲出29轟，更以99分打點穩坐國聯打點王。

對於自己將為國效力的阿隆索感到十分興奮：「目前為止，隊伍裡有很多了不起的球員，我覺得我很幸運能成為其中之一，這是令人難以至性的殊榮，我一直想打經典賽，能為美國出戰是一種榮譽。」

在阿隆索宣布參賽後，美國隊至今已有隊長楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史托瑞（Trevor Story）以及稍早於本週宣布的費城人隊強打哈波（Bryce Harper）等7人確定出戰明年的年初盛會。

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