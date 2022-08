MLB／美國隊再添「星」成員 大都會阿隆索將出戰經典賽

明年經典賽將正式開打,力拼衛冕的美國早已開始招募作業,今日又傳出2度選明星賽的大都會重砲一壘手阿隆索(Pete Alonso)宣布參賽,已經有36顆星星的美國隊再添「星」成員。

阿隆索於2019年單季敲出53轟獲得新人王,兩度奪下明星周全壘打大賽冠軍,本季表現穩定,入選生涯第2次明星賽,目前出賽117場繳出0.276/0.370/0.526的打擊三圍,敲出29轟,更以99分打點穩坐國聯打點王。

