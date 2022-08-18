MLB／昔洋基鐵牛棚成員 伯坦西斯遭道奇釋出後引退
紐約郵報（New York Post）報導，美國職棒大聯盟MLB前紐約洋基隊後援投手伯坦西斯（Dellin Betances）今天稍早被洛杉磯道奇隊釋出，雖後宣布高掛球鞋。
右投伯坦西斯4月與道奇隊簽下小聯盟合約，本賽季大部分時間都待在3A，15場出賽1次擔任先發，戰績0勝3敗，防禦率11.08。
34歲的伯坦西斯效力洋基期間是生涯黃金時期。在洋基8個賽季381.2局投球送出621次三振，戰績21勝22敗，防禦率2.36，是洋基鐵牛棚要角，還在2014至2017年間連續4度參加全明星賽。
伯坦西斯離開洋基後轉赴同城的紐約大都會隊2個賽季，但因肩傷導致出賽銳減，成績大多並不出色。他僅為大都會擔任16場中繼，在2020和2021這2季共0勝1敗，防禦率7.82。
Dellin Betances has retired from MLB, per @JonHeyman pic.twitter.com/QnZcNlPqvE— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年8月17日
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