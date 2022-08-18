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MLB／10局下落後3分差點涼去 唐納森再見滿貫砲救洋基

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
10局下突破僵局制落後3分，洋基唐納森在滿壘情況下打出再見滿貫砲拯救球隊！ 美聯社
10局下突破僵局制落後3分，洋基唐納森在滿壘情況下打出再見滿貫砲拯救球隊！ 美聯社

光芒隊打到延長賽，洋基隊落後3分，10局下半面對無人出局、滿壘，唐納森（Josh Donaldson）沒有放過機會，一棒轟出滿貫砲逆轉比數，讓洋基隊以8：7拿下勝利，中止3連敗。

洋基前三場合計僅攻下1分，打擊嚴重熄火，今天打完6局上也以0：4落後，好在6局下開始追分，托瑞斯（Gleyber Torres）的兩分砲拉近分差，7局下賈吉（Aaron Judge）在滿壘時選到保送擠回1分，8局下瑞佐（Anthony Rizzo）陽春砲追平比數。

進入延長賽突破僵局制，米吉亞（Francisco Mejia）在滿壘時從查普曼（Aroldis Chapman）手中敲出清壘二壘打，為光芒隊帶進3分，再次拉開分差。

打到就知道有了，唐納森敲出再見滿貫砲後帥氣甩棒！ 路透社
打到就知道有了，唐納森敲出再見滿貫砲後帥氣甩棒！ 路透社

洋基看似大勢已去，不過10局下中心棒次再次發威，托瑞斯敲安、瑞佐保送，也形成滿壘，唐納森在1好0壞下，將比克斯（Jalen Beeks）一顆96.6哩的速球敲成右外野全壘打，一棒逆轉比數，向對手說再見。

這一勝也讓洋基隊以73勝45敗穩居美聯東區王座，與其他4隊都保持雙位數勝差，距離最近的光芒、藍鳥隊都還差10場，紅襪隊則落後14場最多。

洋基 光芒

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