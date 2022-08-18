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MLB／道奇岡索林15勝追平韋蘭德 勝率超誇張達9成38

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）又贏了，本季15勝追上太空人韋蘭德並列聯盟第一。 路透社
道奇隊王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）又贏了，本季15勝追上太空人韋蘭德並列聯盟第一。 路透社

道奇隊王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）又贏了，今天在客場對釀酒人隊之戰先發7局，只被揮出兩支安打、無失分，幫助道奇2：1獲勝，本季第15勝到手，追上太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander），並列大聯盟第1。

道奇在明星賽後26場比賽打贏21場，本季戰績81勝35敗仍是大聯盟最佳，也是唯一達80勝的球隊。

岡索林今天用95球完成7局任務，飆出8次三振，讓釀酒人打線一路掛零，本季戰績升至15勝1敗，勝率達9成38，防禦率2.12在國聯排名第2，只落後馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的1.92。

岡索林本季主宰戰場，4月21日擊敗勇士隊奪下首勝後，一路衝出11連勝，直到7月26日對國民隊才吞敗，接下來又是4場先發全勝，今天對釀酒人一開賽就連續解決9名打者，生涯首次先發對決奪勝。

釀酒人先發投手勞爾（Eric Lauer）同樣優質先發，投7局被揮出4支安打、飆出7K，前5局完全封鎖道奇，但6局上被巴恩斯（Austin Barnes）轟出陽春砲，7局上再遭孟西（Max Muncy）開砲，戰績掉到8勝5敗。

道奇 釀酒人 岡索林

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