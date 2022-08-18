MLB／靠LinkedIn找到合約 蓋瑞特升上大聯盟

如果LinkedIn需要代言人，外野手蓋瑞特（Stone Garrett）會是最佳人選，響尾蛇隊今天宣布將他從3A升上大聯盟，一度離開棒球圈的他，靠著LinkedIn這個商業社群平台重回美職，等到了這個扭轉命運的機會。

蓋瑞特在2014年選秀第8輪獲得馬林魚隊指名，打了6年都在小聯盟徘徊，2020年更因新冠肺炎疫情人員縮編而被釋出，由於早就對房地產有興趣，蓋瑞特帶著2018、2019年考到的證照開始事業第二春。

「我幹得不錯。」蓋瑞特談起自己的房地產仲介工作，「賣出了一些房產，有些是親友、有些是投資客，真的做得不錯。」

但蓋瑞特沒有忘記棒球夢，於是又到獨立聯盟開始打棒球，就在他準備刪除當初投身房產而創立的LinkedIn頁面時，收到了一封轉變命運的訊息。

在第一年打小聯盟時，蓋瑞特認識的一名影片分析師透過LinkedIn傳來訊息問候，蓋瑞特藉機詢問：「你知道有哪一隊需要外野手嗎？」結果對方聯絡上一名前馬林魚職員、現就職響尾蛇隊的魏斯特（Brett West），2天後蓋瑞特就簽約開始春訓，他說：「真是太瘋狂了。」

蓋瑞特在3A繳出好表現，在今天被響尾蛇升上大聯盟。 美聯社

蓋瑞特去年在響尾蛇隊2A繳出2成80打擊率、25轟、81分打點成績，也升上3A打了幾場，球季後原本有其他球隊邀約，但蓋瑞特決定留在響尾蛇隊，「他們知道我的能耐，就算春訓沒打好，也還是有機會。」

事後證明是正確的決定，蓋瑞特今年從響尾蛇隊3A出發，繳出跟2A差不多的數據，出賽103場打擊率2成75，有28轟、95分打點，響尾蛇隊今天決定將他升上大聯盟，下放近期打擊低潮的比爾（Seth Beer）。