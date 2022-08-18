MLB／大谷罕見「雙20」紀錄 連兩戰三壘打美日生涯首見

天使隊在洛杉磯主場毫無氣勢，今天又以7：11不敵水手隊，3連戰遭清盤，日籍球星大谷翔平天天都有精彩戲碼，一個人的力量還是無法抗敵，天使掉到51勝67敗，離5成勝率愈來愈遠。

大谷對水手3連戰13個打數揮出8支安打，昨天4支3、今天5支4，連續兩天出現三壘打別說在天使5個球季，加上效力日職日本火腿隊5年，也是職棒生涯首次出現。

大谷最近連續5戰出現安打，合計19打數10安打，包括本季第25、26轟，還有兩支三壘打，一共攻下6分打點，今天只差二壘打就是完全打擊，天使教頭尼文（Phil Nevin）說：「大谷表現很棒，揮擊非常出色，也從對方守位得利，壘上有人時知道自己該怎麼做。」

SHOHEI OHTANI 4/5, AN ABSOLUTE MOONSHOT, A TRIPLE, 4 RBI AND 2 RUNS SCORED………as the angels lose 11-7

pic.twitter.com/8s6gQr9Byj — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) 2022年8月17日

本季登板先發20場，累積5支三壘打，大谷連續兩年締造這項紀錄（去年23場先發、8支三壘打），而且生涯勝場、三壘打「雙20」紀錄僅是大聯盟史上第2人。

大聯盟在1920年球季之後，首位20勝、20支三壘打的球員是打過勇士、道奇、洋基隊的庫尼（Johnny Cooney），1944年退役時留下34勝、26支三壘打，大谷生涯前5季就有23勝、20支三壘打。

大谷9局下面對水手第4任投手費斯塔（Matthew Festa），逮中83英里滑球轟出中外野方向396英尺全壘打，幫助天使追到4分差，尼文說：「比數一度拉近，如果再得1分，水手就要推出守護神了。」