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MiLB／鄭宗哲獲選上周最佳球員 今在1A敲本季第5轟

中央社／ 台北18日電
旅美匹茲堡海盜隊1A野手鄭宗哲(右)獲選上周最佳球員，今日也維持手感敲出本季第5轟。 截圖自Bradenton Marauders官方推特
旅美匹茲堡海盜隊1A野手鄭宗哲(右)獲選上周最佳球員，今日也維持手感敲出本季第5轟。 截圖自Bradenton Marauders官方推特

剛獲選上周最佳球員的旅美匹茲堡海盜隊1A野手鄭宗哲今天單場2支安打，還敲出本季第5轟；費城人隊台灣「怪力男」李灝宇同樣在1A出賽，敲出1安打、吞下2次三振。

美國職棒小聯盟海盜隊1A今天與紐約洋基1A交手，鄭宗哲前一役打擊熄火，5打數摃龜，今天擔任球隊開路先鋒、打指定打擊。

鄭宗哲首局首打席就從投手赫爾曼（Sean Hermann）手中敲出陽春全壘打，第2、3個打席都擊成內野滾地球出局，7局上則選到保送上壘，並為球隊跑回1分。

鄭宗哲第8局再度上場，2出局後敲出安打，且隨後成功盜上二壘，海盜隊終場就以7比3勝出。

鄭宗哲此役4打數2安打，包括本季第5發全壘打，單季全壘打數也超過去年（4轟），另有1保送、1打點；而鄭宗哲上週六戰22個打數敲出11安，打擊率高達五成，獲選單周最佳球員；事實上他在進入8月後手感火熱，至今49個打數擊出20支安打，單月打擊率高達4成08。

另外，同樣在小聯盟1A的李灝宇，今天在出戰辛辛那提紅人隊一役中，擔任費城人隊第一棒、鎮守游擊。

李灝宇首局吞下三振後，3局上擊出安打，但後面2個打席都未能再站上壘包，今天4打數1安打，苦吞2次三振，賽後打擊率2成89。

費城人今天打線遭到封鎖，全場僅敲出4安，最終以0比8落敗。

鄭宗哲 海盜

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