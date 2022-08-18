MLB／大谷準完全打擊、第27轟出爐 天使仍遭水手橫掃

天使隊日籍球星大谷翔平再度大爆發，今天對水手隊5打數4安打，包括本季第27轟出爐，全場攻下4分打點，但天使一直處於落後狀態，大谷上演個人秀也沒用，終場以7：11落敗，在主場3連戰遭橫掃。

大谷首局揮出一壘打、3局下遭三振，接下來3次打擊更具破壞力，5局下1分打點安打、7局下1分打點三壘打、9局下轟出中外野兩分砲，只差二壘打就是完全打擊，本季打擊率升至2成65。

SHOHEI OHTANI 4/5, AN ABSOLUTE MOONSHOT, A TRIPLE, 4 RBI AND 2 RUNS SCORED………as the angels lose 11-7

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這是大谷生涯第4次、也是近3個球季首次單場4安，最近兩場比賽就有7支安打、連兩戰出現三壘打，但天使投手群一直出狀況，前5局已失7分，打線無力挽回頹勢，繼2016年9月又在主場遭水手3戰清盤。

水手全場10支安打包括出現4支全壘打，捕手羅利（Cal Raleigh）轟出雙響砲，大谷9局下面對水手第4任投手費斯塔（Matthew Festa），逮中83英里滑球轟出中外野方向396英尺全壘打，攻下天使最後兩分。

大谷前天先發6局失兩分，優質先發無關勝敗，對水手3場比賽13個打數揮出8支安打，讓水手總教練塞維斯（Scott Servais）心服口服；現場媒體形容，大谷是二刀流超級球星，但其他25名球員未對水手造成太多困擾，完成讓人印象深刻的3連戰橫掃。

水手最近一次打進季後賽已是2001年，當年還是鈴木一朗菜鳥球季，成為現役球隊最久未晉級紀錄，去年拚出90勝仍遭淘汰，今年競爭分區冠軍雖有難度，但在美聯外卡排名暫居榜首，機會相當大。