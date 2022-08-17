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MLB／未來是勇士的！8年大約提前綁住新人王熱門哈里斯

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士用8年大約提前綁住新人王熱門人選哈里斯。 美聯社
勇士用8年大約提前綁住新人王熱門人選哈里斯。 美聯社

勇士今日宣布與球隊新人王大熱門哈里斯（Michael Harris II），簽下一份8年約7200萬美元的合約，至此勇士未來確定將有4位年紀未達25歲的主力，能共同為球隊打拚至2025年。

據官網報導，勇士本日宣布與哈里斯簽下一份為期8年7200萬美元的合約，且擁有2031年1500萬美元、2032年2000萬美元的球隊選項，若不執行選擇權，將付給他500萬美元的買斷費，合約要是完整走完，將會是一份10年總值1.02億美元的大約。

哈里斯於2019年被勇士選中，並且在今年5月迎來大聯盟初登板，目前出賽71場，打擊率0.297帶有12轟、39分的打點與13次盜壘，是今年國聯新人王熱門人選之一。

事實上勇士近年屢屢與潛力球員提早簽下延長合約，包含先在2019年續約奧比斯（Ozzie Albies）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）兩大球星，2周前也和當家三壘手萊利（Austin Riley）簽下一份10年2.12億美元大約，今天再以8年約綁住哈里斯，加上和去年休賽季期間換來歐森（Matt Olson）後即簽下8年1.68億美元長約，建立起五大核心，確保未來能在國聯東區能長保競爭力。

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