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MLB／觀眾席上「理髮店」開張 網：比洋基比賽好看多了！
洋基明星賽後戰績慘不忍睹，在近期13場比賽中只獲得了2勝，本日又再度以1:3輸給光芒吞下3連敗，而觀眾席的球迷也因球隊近期低潮，開始苦中作樂，更在比賽觀眾席營業起「理髮店」，因此成為比賽的亮點。
洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）第一局就遭到光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）狙擊，被敲出一發三分彈，雖後隨機回穩，繳出7局失3分的優質先發，可惜打線遭到封鎖，得不到隊友火力支援，僅靠著對手失誤奪下1分，這也讓球迷不忍直視。
比賽來到8局下，輪到岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）站上打擊區時，竟有球迷在觀眾席上拿著噴霧與梳子，幫其他球迷理髮，而這也讓球迷聯想到今年3月NBA灰狼隊戰獨行俠的比賽，美國知名YouTuber「JiDion」也在場邊理髮，此外也有球迷認為，這位「客人」與費城人二壘手梅頓（Nick Maton）長得十分相似，但仍有更多粉絲嘲諷表示：「比洋基的比賽好看多了」、「這應該是球場上最有趣的事了」等留言。
This is Nick Maton of the Phillieshttps://t.co/tdPrtpieGe— Hashim Horne (@_SoundTheHorne) 2022年8月17日
美國知名YouTuber「JiDion」在NBA比賽時場邊理髮
JiDion did it first lil bro pic.twitter.com/et11WwFyHo— ❻ LeBillionaire 💰 (@LeBronMostHated) 2022年8月17日
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