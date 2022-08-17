MLB／今日戰績表 遊騎兵有原航平重返大聯盟先發吞敗

洋基明星賽後戰績慘不忍睹，在近期13場比賽中只獲得了2勝，本日又再度以1:3輸給光芒吞下3連敗，而觀眾席的球迷也因球隊近期低潮，開始苦中作樂，更在比賽觀眾席營業起「理髮店」，因此成為比賽的亮點。

2022-08-17 16:57