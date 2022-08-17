MLB／今日戰績表 遊騎兵有原航平重返大聯盟先發吞敗
MLB今日戰績表
費城人 11:4 紅人
教士 3:4 馬林魚
紅襪 5:3 海盜
小熊 7:5(11局) 國民
光芒 3:1 洋基
金鶯 4:2 藍鳥
老虎 4:3 守護者
大都會 0:5 勇士
皇家 0:9 雙城
洛磯 4:5 紅雀
運動家 5:1 遊騎兵
太空人 3:4 白襪
道奇 4:5(11局) 釀酒人
水手 8:2 天使
響尾蛇 1:2 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 費城人 vs. 紅人
01:05 小熊 vs. 國民
01:10 皇家 vs. 雙城
03:07 金鶯 vs. 藍鳥
04:07 水手 vs. 天使((緯來體育台)
04:10 教士 vs. 馬林魚
07:05 光芒 vs. 洋基(愛爾達體育1台)
07:05 紅襪 vs. 海盜
07:10 老虎 vs. 守護者
07:20 大都會 vs. 勇士
07:45 洛磯 vs. 紅雀
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 太空人 vs. 白襪
08:10 道奇 vs. 釀酒人
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
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