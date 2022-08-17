快訊

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

MLB／今日戰績表 遊騎兵有原航平重返大聯盟先發吞敗

聯合新聞網／ 整理
日籍投手有原航平相隔1年多後重返大聯盟先發，主投5.2局被打8安丟3分，差點就是優質先發，但最終仍吞敗投收場。 路透社
日籍投手有原航平相隔1年多後重返大聯盟先發，主投5.2局被打8安丟3分，差點就是優質先發，但最終仍吞敗投收場。 路透社

MLB今日戰績表

費城人 11:4 紅人

教士 3:4 馬林魚

紅襪 5:3 海盜

小熊 7:5(11局) 國民

光芒 3:1 洋基

金鶯 4:2 藍鳥

老虎 4:3 守護者

大都會 0:5 勇士

皇家 0:9 雙城

洛磯 4:5 紅雀

運動家 5:1 遊騎兵

太空人 3:4 白襪

道奇 4:5(11局) 釀酒人

水手 8:2 天使

響尾 1:2 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 費城人 vs. 紅人

01:05 小熊 vs. 國民

01:10 皇家 vs. 雙城

03:07 金鶯 vs. 藍鳥

04:07 水手 vs. 天使((緯來體育台)

04:10 教士 vs. 馬林魚

07:05 光芒 vs. 洋基(愛爾達體育1台)

07:05 紅襪 vs. 海盜

07:10 老虎 vs. 守護者

07:20 大都會 vs. 勇士

07:45 洛磯 vs. 紅雀

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

08:10 太空人 vs. 白襪

08:10 道奇 vs. 釀酒人

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

相關新聞

MLB／未來是勇士的！8年大約提前綁住新人王熱門哈里斯

勇士今日宣布與球隊新人王大熱門哈里斯（Michael Harris II），簽下一份8年約7200萬美元的合約，至此勇士未來確定將有4位年紀未達25歲的主力，能共同為球隊打拚至2025年。 據官

MLB／700轟近在咫尺下季是否續拚 普荷斯有妙答

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）曾在本季初表示，將在本季結束後退休，而他生涯已累積689轟，距離700轟僅差11發全壘打，但本季也只剩2個月，要達成目標似乎有些困難，近日他也被問及是否

MLB／觀眾席上「理髮店」開張 網：比洋基比賽好看多了！

洋基明星賽後戰績慘不忍睹，在近期13場比賽中只獲得了2勝，本日又再度以1:3輸給光芒吞下3連敗，而觀眾席的球迷也因球隊近期低潮，開始苦中作樂，更在比賽觀眾席營業起「理髮店」，因此成為比賽的亮點。

MLB／洋基打線大卡彈 近6戰優質先發投手都「問天」

洋基本日再度以1:3輸給光芒又苦吞3連敗，明星賽後更是連續輸了5個系列賽，而全隊低迷的最大原因，就是引以為傲的鑽石打線陷低潮，且讓近6場繳出優質先發的投手都沒贏球。 本季洋基曾經打出傲視群雄的恐

MLB／今日戰績表 遊騎兵有原航平重返大聯盟先發吞敗

MLB今日戰績表 費城人 11:4 紅人 教士 3:4 馬林魚 紅襪 5:3 海盜 小熊 7:5(11局) 國民 光芒 3:1 洋基 金鶯 4:2 藍鳥 老虎 4:3 守護者 大都會

MLB／道奇貝林格走不出低潮坐板凳 教頭：對他仍有期待

道奇本日作客釀酒人的比賽，在先發打線中未見貝林格（Cody Bellinger），教頭羅伯茲（Dave Roberts）解釋希望讓他調整一下，強調「球隊仍對他抱有期待」，不過道奇今日因當家終結者金布洛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。