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MLB／洋基打線大卡彈 近6戰優質先發投手都「問天」

聯合新聞網／ 綜合報導
明星賽後連續輸了5個系列賽，而全隊低迷的最大原因，就是引以為傲的鑽石打線陷低潮。 美聯社
明星賽後連續輸了5個系列賽，而全隊低迷的最大原因，就是引以為傲的鑽石打線陷低潮。 美聯社

洋基本日再度以1:3輸給光芒又苦吞3連敗，明星賽後更是連續輸了5個系列賽，而全隊低迷的最大原因，就是引以為傲的鑽石打線陷低潮，且讓近6場繳出優質先發的投手都沒贏球。

本季洋基曾經打出傲視群雄的恐怖戰績，一度看好能打破大聯盟單季116勝紀錄，卻在明星賽後一落千丈，想破紀錄的野望早已灰飛煙滅，夏日饗宴後的戰績只僅贏過老虎與海盜隊，加上今日與光芒系列戰已輸2場，創下睽違17年來連輸5個系列賽的紀錄。

今日輸球後洋基近13戰僅贏2場，一點都看不出是志在爭冠的球隊，教頭布恩(Aaron Boone)對此坦言球隊所有人都很沮喪：「我們有幾個人正在低潮中，但你不能讓沮喪妨礙每天準備的比賽，我們必須做好準備，並以我們擅長的方式贏球，這過程一點都不有趣，但就是我們目前的狀況。」

數據專家夏普（Katie Sharp）統計，洋基在過去7戰合計僅敲35安、奪下9分，創下過去隊史在7場比賽區間中，最少安打以及最低得分的紀錄，此外今日先發柯特斯（Nestor Cortes）繳出7局失3分的優質先發還是吞下敗投，加入「問天」行列，洋基近6場先發投手繳出優質先發結果都沒贏，也是1979年來隊史首次。

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