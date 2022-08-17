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算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

MLB／700轟近在咫尺下季是否續拚 普荷斯有妙答

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）。 路透社
紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）。 路透社

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）曾在本季初表示，將在本季結束後退休，而他生涯已累積689轟，距離700轟僅差11發全壘打，但本季也只剩2個月，要達成目標似乎有些困難，近日他也被問及是否下季再戰續拚700轟，他給出妙答：「我會出現在球場上」。

普荷斯本季出賽66場比賽敲出10轟，距離700轟里程碑僅差11支，不過目前紅雀僅剩48場比賽，要達標難度不小，記者就在近日問到普荷斯，是否會為了700轟打破計畫在下季重返球場，對此他表示：「我2023會出現在球場….變成球迷出現在看台上，我暫時不會打破我的規劃，我想稍微休息一下了。」

關於是否達成700轟這個里程碑，普荷斯則坦言沒有很在意：「我盡量不去想，會發生就會發生，我很幸運擁有我的球員生涯，要是上帝為我準備好達成紀錄，那我會更加幸運，要沒發生的話，我想所有人都會同意我的職業生涯足夠驚人了。」

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