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MLB／大谷翔平單季9場猛打賞平紀錄 但是天使沒贏

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
即使大谷翔平敲出單場3安打，天使隊還是以2：8輸給水手隊。 路透社
即使大谷翔平敲出單場3安打，天使隊還是以2：8輸給水手隊。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平昨天才剛登板先發，今天展現腳程跑出三壘安打，讓球評古比查（Mark Gubicza）驚呼：「他的腳應該很疲累了才對啊！」然而即使大谷翔平敲出單場3安打，天使隊還是以2：8輸給水手隊。

大谷翔平今天先發第二棒、指定打擊，1局下遭到三振，不過3局、5局、7局下連續3打席敲安，5局下更是展現腳程，打出左中外野方向深遠的三壘安打。

這支三壘安打的出現，讓轉播的球評古比查十分驚訝，「這樣的速度！不要忘記了，他昨天才剛登板投球過，腿應該很疲累了才對啊！」

大谷翔平總計4打數3安打，打擊率上升至2成59，繼8月5日後再次單場3安打，而本季大谷已經累計9次單場3安演出，追平個人旅美以來最高，與2019年的單季9場「猛打賞」並列。

大谷追平個人紀錄，然而天使隊還是輸球，全場只靠著倫吉佛（Luis Rengifo）在1局下的陽春砲跟3局下的安打，各得到1分，投手群卻大失血，尤其是最後一任查維茲（Jesse Chavez），投1局就丟掉5分。

大谷翔平 天使

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