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MLB／道奇貝林格走不出低潮坐板凳 教頭：對他仍有期待

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇終於受不了貝林格的掙扎，今日拔掉先發坐板凳。 路透社
道奇終於受不了貝林格的掙扎，今日拔掉先發坐板凳。 路透社

道奇本日作客釀酒人的比賽，在先發打線中未見貝林格（Cody Bellinger），教頭羅伯茲（Dave Roberts）解釋希望讓他調整一下，強調「球隊仍對他抱有期待」，不過道奇今日因當家終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）關門失敗輸掉比賽。

27歲的貝林格於2017年奪下新人王後，接著在2019年以打擊率0.305，外帶47轟的好表現拿下國聯MVP，沒想到隔年球季開始表現一去不復返，縮水賽季打擊率僅2成39，去年低迷一整年、出賽95場打擊率更是來到慘不忍睹的1成65，全壘打也只有10轟，成為歷史首位26歲前能有WAR超過8.0的球季，又有一季低於-1.0的球員，到底是衰退還是低潮仍是個問號。

昨日比賽先發第9棒的貝林格又是4支0且苦吞2K，近3戰12打數僅有1支安打，今日終於被拔掉先發坐板凳，對此道奇教頭羅伯茲坦言：「沒人有辦法在短時間瞬間恢復狀態，所以現在不得不讓他處理近年的低潮，儘管這不容易，但我們會讓他知道，大家都在努力支持他。」

至於貝林格未來會不會代打上場，羅伯茲則未給出直接的答案：「只要有適合的時候，我就會將那些能為球隊帶來勝利的人安排上場。」

少了低迷的貝林格對道奇不一定是壞事，今日對戰釀酒人靠全壘打攻城掠地，不僅從洋基交易來的蓋洛（Joey Gallo）與球隊巨星貝茲（Mookie Betts）相繼開轟，且前者已是轉隊後第3轟，第9局外野手泰勒（Chris Taylor）則敲出追平全壘打，幫助球隊殺進延長賽。

比賽僵持到第11局，道奇三壘手透納（Justin Turner）在11局上敲出超前安，並在下半局派出終結者金布洛爾登板關門，可惜未能助隊守成，1出局滿壘情況下被卡拉提尼（Victor Caratini）敲出再見安打，終場釀酒人就以5:4氣走道奇。

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