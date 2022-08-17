MiLB／劉致榮1A投4.1局挨2轟 李灝宇沒安打獲2保送
波士頓紅襪隊小聯盟高階1A台灣投手劉致榮今天投4.1局失2分挨2轟；費城人隊台灣「怪力男」李灝宇在1A出賽，打擊熄火，4打數無安打，另有2次保送。
紅襪隊高階1A今天與坦帕灣光芒隊高階1A交手，劉致榮休息5天再度先發上陣。
劉致榮首局就被第2棒的歐華耶（AlexanderOvalles）敲出陽春全壘打，2局下再度遭遇亂流，被擊出1安、送出2次保送，形成滿壘，劉致榮關鍵時刻讓打者擊成飛球出局，化解失分危機。
劉致榮3局下2出局後，被耶南德茲（HeribertoHernandez）揮出陽春砲掉分，此役僅投4.1局就退場，被敲出5支安打，包括2轟，丟2分都跟全壘打有關，連續3場出賽都被敲出2支全壘打，賽後防禦率6.53，紅襪隊最終以7比5勝出，劉致榮無關勝敗。
另外，李灝宇賽前連續7場比賽敲安，今天在1A比賽出戰辛辛那提紅人隊，擔任費城人隊先發第3棒、打指定打擊。
李灝宇首局選到保送上壘，3局上吞下三振，第5局敲成右外野飛球遭到接殺，第7、9局分別擊成滾地球和飛球出局，延長賽第10局在滿壘情況下，獲得保送，為球隊再添1分，費城人隊最終以7比6勝出。
李灝宇此役4打數繳白卷，2次上壘都靠著保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成89。
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