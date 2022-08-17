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MLB／撲壘掉出手機「芭比Q」了 海盜小將被禁賽1場和罰款

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊內野手卡斯楚撲壘掉出手機 路透社
海盜隊內野手卡斯楚撲壘掉出手機 路透社

海盜二壘手小將卡斯楚（Rodolfo Castro）日前在比賽中滑壘時，口袋掉出手機的畫面在網路瘋傳，但攜帶電子設備上場違反聯盟條款，今日慘遭禁賽一場並處以罰款，但他認為自己是無心之過，決定提起上訴。

卡斯楚在本月10日的比賽中，在隊友敲安後要從二壘跑至三壘滑壘時，手機不小心從口袋掉出，起身後把手機轉交給傻眼的三壘教練，史無前例的景象成為比賽一大亮點，他受訪時也強調真的不是故意的：「我真的想讓聯盟聽到我的想法，我根本沒發現手機在口袋裡，只記得穿好球衣上場比賽，我並不想讓這件事發生。」

《ESPN》提及，聯盟日前介入調查，也檢查了他的手機，結果顯示他並未在比賽中使用，不過由於有太空人偷暗號的前車之鑑，電子設備成為場上最大禁忌，讓不少球隊高層力挺聯盟，並認為要是未對卡斯楚進行懲處，深怕無法讓球員帶來警惕效果。

雖然聯盟規章中，允許球員能在休息室使用聯盟批准的電子產品，以及在場上配戴傳遞暗號用的「PitchCom」，但卡斯楚攜帶手機明顯違反規定，今日判罰禁賽1場與罰款，卡斯楚隨即提出上訴，因此今日仍可正常出賽，但預料維持原判的機率很高。

卡斯楚 鄉長

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