MLB／ 張育成重返洋基球場先發好興奮：這是我的夢想主場

睽違近一年，旅美棒球好手張育成再度在洋基球場先發出賽。他同樣興奮，但已改披坦帕灣光芒隊戰袍。27歲生日前夕，他期盼繼續在大聯盟拚戰，幫助球隊打進季後賽。

光芒本週作客紐約和洋基打3連戰，昨天首役張育成未先發，9局下替補上陣鎮守二壘。今天張育成擔任先發第8棒，鎮守二壘。這是他去年9月效力克里夫蘭印地安人隊（本季更名為守護者）時期以來首度在洋基球場先發出賽。

張育成面對洋基明星左投柯特斯（Nestor Cortes），2局上揮出右外野飛球，遭接殺出局。5局上他擊出一壘方向滾地球後全力衝刺，與補位的柯特斯賽跑，最後慢了一小步，未能憑腳程跑出一支內野安打。

洋基8局上由右投阿布瑞尤（Albert Abreu）中繼，光芒教練團換下右打的張育成，由左打者洛威（Brandon Lowe）代打。

張育成季初效力守護者期間感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），錯過4月在洋基球場的系列賽。他季中被交易到匹茲堡海盜隊，之後轉戰光芒，逐漸找回打擊手感，但最近陷入連7打數無安打的小低潮。

張育成賽後接受中央社訪問時說，在洋基球場先發感覺很不一樣，「因為這球場是我的夢想主場，所以站在場上很興奮、很亢奮。雖然表現沒有很好，可是還是很開心」。

再過兩天就要過27歲生日，張育成以「一、二、三，加油」、「加油還要再加油」替自己打氣，期許留在大聯盟拚戰，幫助光芒打進季後賽。

這場比賽形成投手戰，兩隊各擊出4支安打，光芒終場3比1力克洋基，拿下4連勝。

光芒靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）1局上的3分砲奠定勝基，斯普林斯（Jeffrey Springs）等5名投手封鎖洋基低迷的打線。洋基僅在5局下靠對方失誤扳回一城，躲過連3戰遭完封命運，但近13場比賽苦吞11敗，失望的洋基球迷屢屢報以噓聲。