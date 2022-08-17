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MLB／禁藥傷形象塔提斯搖頭娃娃日沒了 教士改送索托球衣

聯合新聞網／ 綜合報導
塔提斯因誤用禁藥被聯盟禁賽80場，教士準備的行銷活動被迫更改主題。 歐新社資料照片
塔提斯因誤用禁藥被聯盟禁賽80場，教士準備的行銷活動被迫更改主題。 歐新社資料照片

教士超級球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因被驗出禁藥遭禁賽80場，不僅形象受損，更與球團與隊友出現「信任危機」，而球隊也被迫將本來安排好的「搖頭娃娃」主題活動臨時更改。

小塔提斯本季可謂是禍不單行，季前先因摩托車事故導致骨折缺席大半球季，好不容易將傷癒歸隊，卻在近日爆出禁藥醜聞收到80場禁賽令，儘管雙親近日都出聲捍衛，老爸老塔提斯更疾呼外界勿放大檢視，「沒有必要因此毀了一個球員」，兩大退役球星A-Rod（Alex Rodriguez）與「老爹」歐提茲(David Ortiz)也紛紛跳出力挺小老弟，不過為了球隊形象，教士仍當機立斷宣布取消9月7日的小塔提斯搖頭娃娃日，並改送經由重磅交易得到的索托（Juan Soto）22號城市版球衣給球迷。

小塔提斯收到禁賽處分當下也立即發表聲明：「我完全被摧毀了，我很想到球場上與隊友一起奪勝，我完全意識到問題嚴重性，我不會上訴也接受禁賽且即刻執行，期待明年與隊友們在球場上重逢」，儘管如此小塔提斯已確定缺席本季所有比賽，「宇宙教士」想爭冠確定缺一角。

醜聞 骨折

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