MLB／禁藥傷形象塔提斯搖頭娃娃日沒了 教士改送索托球衣

教士超級球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)因被驗出禁藥遭禁賽80場,不僅形象受損,更與球團與隊友出現「信任危機」,而球隊也被迫將本來安排好的「搖頭娃娃」主題活動臨時更改。

小塔提斯本季可謂是禍不單行,季前先因摩托車事故導致骨折缺席大半球季,好不容易將傷癒歸隊,卻在近日爆出禁藥醜聞收到80場禁賽令,儘管雙親近日都出聲捍衛,老爸老塔提斯更疾呼外界勿放大檢視,「沒有必要因此毀了一個球員」,兩大退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)與「老爹」歐提茲(David Ortiz)也紛紛跳出力挺小老弟,不過為了球隊形象,教士仍當機立斷宣布取消9月7日的小塔提斯搖頭娃娃日,並改送經由重磅交易得到的索托(Juan Soto)22號城市版球衣給球迷。

Juan Soto City Connect Shirt? Sign me up! 🏝



Grab this new giveaway item on September 7: https://t.co/nvyVv4FuNi pic.twitter.com/WUA1IISTSb