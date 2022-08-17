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MLB／大谷超狂「二縫線」被封新魔球 比肩國聯塞揚大熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷昨日秀出自己的新武器「二縫線速球」，球質讓美媒驚呼！ 路透社
大谷昨日秀出自己的新武器「二縫線速球」，球質讓美媒驚呼！ 路透社

大谷翔平昨日先發出戰水手，先發6局僅失2分送出8張老K無關勝敗，三振累積至165次並列大聯盟第5名，並在比賽中秀出自己的新武器「二縫線速球」，其球質更讓美媒驚呼與今年的國聯塞揚大熱門、馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）不相上下。

據《Codify》報導，大谷翔平昨日於比賽中，總共投出6顆二縫線速球，均速來到97.4英里，平均垂直位移為21.5英吋，水平位移則有17.2英吋，而國聯塞揚阿坎塔拉本季二縫線均速為97.6英哩、垂直位移與水平位移分別是21.4英吋與17.7英吋，兩人球質可謂旗鼓相當。

這顆二縫線賽後被日媒封為「新魔球」，雖然大谷無緣奪勝，但天使教頭尼文（Phil Nevin）也給予子弟兵肯定：「我認為他投得很棒，他一直在練習二縫線，他投出很多很棒的球。」

大谷翔平則自承狀況不佳，投了太多壞球，認為自己表現仍有缺陷：「我用了太多球了。」至於為何選擇秀出新武器，他則表示：「我在牛棚練投時，都會用上二縫線，覺得是時候拿出來了。」

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