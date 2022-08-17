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MLB／光芒3分砲轟倒洋基4連勝 張育成連7打數掛蛋小低潮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊台將張育成今天2打數沒安打，但參與一次雙殺守備化解危機，而光芒靠著首局3分砲轟垮洋基。 美聯社
光芒隊台將張育成今天2打數沒安打，但參與一次雙殺守備化解危機，而光芒靠著首局3分砲轟垮洋基。 美聯社

光芒隊台將張育成今天2打數沒安打，而光芒隊全場也僅敲出4支安打，但靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）開賽一發三分砲，以3：1擊敗洋基隊，一波四連勝衝上美聯外卡第一，能保持多久要看稍後水手對天使隊結果。

張育成今天先發第8棒、二壘手，2局上首打席敲出右外野飛球出局，5局上則敲出一壘滾地球出局，8局上由於洋基換上右投阿布瑞尤（Albert Abreu），光芒隊也將右打的張育成換下，改由左打的洛伊（Brandon Lowe）接替。

張育成總計2打數無安打，打擊率下降到2成09，從台灣時間8月14日最後一打數開始，近期連續7打數未敲安，陷入小低潮。

阿羅薩雷納首局敲出三分砲後目送球出牆。 路透社
阿羅薩雷納首局敲出三分砲後目送球出牆。 路透社

光芒隊全場4支安打剛好集中在前4棒，其中3支集中在1局上，迪亞茲（Yandy Diaz）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）接連敲安，1出局後輪到阿羅薩雷納，他一棒轟出左外野，三分砲成為勝利打點。

洋基全場也僅敲出4支安打，唯一得分有著對手失誤成分，光芒隊在先發投手史普林（Jeffrey Spring）5局失1分好投領軍下，後4任牛棚投手沒有掉分，聯手守護2分領先。

光芒隊贏球後，從美聯外卡第二升上第一，然而僅以5成39勝率些微領先水手隊的5成38，雙方沒有勝差，今天水手隊贏球又可翻盤。

光芒 張育成

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