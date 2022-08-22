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MLB／今日戰績表 紅雀亞瑞納多逆轉安助隊再勝響尾蛇拉出7連勝

聯合新聞網／ 整理
紅雀隊亞瑞納多(右)擊出逆轉安打，最終助隊再勝響尾蛇拉出7連勝。 擷圖自推特
紅雀隊亞瑞納多(右)擊出逆轉安打，最終助隊再勝響尾蛇拉出7連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

白襪 (延賽) 守護者

紅人 9：5 海盜

太空人 5：4 勇士

大都會 10：9 費城人

藍鳥 0：4 洋基

天使 2：3 老虎

皇家 2：4 光芒

遊騎兵 7：0 雙城

釀酒人 5：2 小熊

巨人 9：8 洛磯

水手 3：5 運動家

馬林魚 3：10 道奇

紅雀 6：4 響尾

國民 1：2 教士

紅襪 ： 金鶯

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 白襪 vs. 皇家

07:05 勇士 vs. 海盜

07:05 紅人 vs. 費城人

07:05 大都會 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:10 天使 vs. 光芒

07:10 遊騎兵 vs. 雙城

07:10 紅雀 vs. 小熊

08:05 馬林鱼 vs. 運動家

10:10 釀酒人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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