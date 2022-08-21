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MLB／今日戰績表 紅雀普候斯雙響砲助隊大勝響尾蛇拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
紅雀普候斯雙響砲，助隊大勝響尾蛇拉出6連勝。 美聯社
紅雀普候斯雙響砲，助隊大勝響尾蛇拉出6連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

藍鳥 5：2 洋基

大都會 8：2 費城人

大都會 1：4 費城人(雙重戰)

天使 3：4 老虎

釀酒人 5：6 小熊

紅襪 4：3 金鶯

皇家 2：5 光芒

白襪 2：0 守護者

紅人 10：1 海盜

遊騎兵 4：3(10局) 雙城

太空人 4：5(11局) 勇士

水手 3：4 運動家

巨人 3：4(10局) 洛磯

紅雀 16：7 響尾

國民 1：2 教士

馬林魚 0：7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 白襪 vs. 守護者

01:35 紅人 vs. 海盜

01:35 太空人 vs. 勇士

01:35 大都會 vs. 費城人

01:35 藍鳥 vs. 洋基

01:40 天使 vs. 老虎

01:40 皇家 vs. 光芒

02:10 遊騎兵 vs. 雙城

02:20 釀酒人 vs. 小熊

03:10 巨人 vs. 洛磯

04:07 水手 vs. 運動家

04:10 馬林魚 vs. 道奇

04:10 紅雀 vs. 響尾蛇

04:10 國民 vs. 教士

07:10 紅襪 vs. 金鶯(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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