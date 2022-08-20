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MLB／今日戰績表 天使隊楚奧特傷癒歸隊4支1慶祝行情完封老虎

聯合新聞網／ 整理
天使隊楚奧特歸隊4支1，上演慶祝行情擊敗老虎。 法新社
天使隊楚奧特歸隊4支1，上演慶祝行情擊敗老虎。 法新社

MLB今日戰績表

釀酒人 7：8 小熊

紅襪 ： 金鶯

紅人 4：5 海盜

大都會 ： 費城人

藍鳥 4：0 洋基

天使 1：0 老虎

白襪 3：2(10局) 守護者

皇家 ： 光芒

太空人 ： 勇士

遊騎兵 ： 雙城

巨人 ： 洛磯

水手 ： 運動家

紅雀 ： 響尾

國民 ： 教士

馬林魚 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 藍鳥 vs. 洋基

01:05 大都會 vs. 費城人

01:10 天使 vs. 老虎

02:20 釀酒人 vs. 小熊

04:05 紅襪 vs. 金鶯

04:10 皇家 vs. 光芒

06:10 白襪 vs. 守護者

07:05 紅人 vs. 海盜

07:10 遊騎兵 vs. 雙城

07:15 太空人 vs. 勇士(華視)

07:15 大都會 vs. 費城人(雙重戰)

07:15 水手 vs. 運動家

08:10 巨人 vs. 洛磯

08:10 紅雀 vs. 響尾蛇

08:40 國民 vs. 教士

09:10 馬林魚 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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