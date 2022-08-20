MLB／今日戰績表 天使隊楚奧特傷癒歸隊4支1慶祝行情完封老虎

大聯盟官網今盤點每個歲數最強的球員，大谷翔平連兩年獲選該年齡的代表人物。 上月滿28歲的大谷翔平被列在27歲的代表人物當中，去年他同樣也獲選，當時大聯盟記者萊奇（Will Leitch）就指出，

2022-08-19 17:08