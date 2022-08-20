MLB／今日戰績表 天使隊楚奧特傷癒歸隊4支1慶祝行情完封老虎
MLB今日戰績表
釀酒人 7：8 小熊
紅襪 ： 金鶯
紅人 4：5 海盜
大都會 ： 費城人
藍鳥 4：0 洋基
天使 1：0 老虎
白襪 3：2(10局) 守護者
皇家 ： 光芒
太空人 ： 勇士
遊騎兵 ： 雙城
巨人 ： 洛磯
水手 ： 運動家
紅雀 ： 響尾蛇
國民 ： 教士
馬林魚 ： 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 藍鳥 vs. 洋基
01:05 大都會 vs. 費城人
01:10 天使 vs. 老虎
02:20 釀酒人 vs. 小熊
04:05 紅襪 vs. 金鶯
04:10 皇家 vs. 光芒
06:10 白襪 vs. 守護者
07:05 紅人 vs. 海盜
07:10 遊騎兵 vs. 雙城
07:15 太空人 vs. 勇士(華視)
07:15 大都會 vs. 費城人(雙重戰)
07:15 水手 vs. 運動家
08:10 巨人 vs. 洛磯
08:10 紅雀 vs. 響尾蛇
08:40 國民 vs. 教士
09:10 馬林魚 vs. 道奇(緯來體育台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言