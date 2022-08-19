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MLB／今日戰績表 太空人打線發飆25安打攻下21分大勝白襪

聯合新聞網／ 整理
太空人隊今天打線發飆，全場25安打攻下21分大勝白襪。 美聯社
太空人隊今天打線發飆，全場25安打攻下21分大勝白襪。 美聯社

MLB今日戰績表

洛磯 0：13 紅雀

運動家 3：10 遊騎兵

太空人 21：5 白襪

道奇 3：5 釀酒人

小熊 3：5 金鶯

響尾 5：0 巨人

紅襪 2：8 海盜

藍鳥 9：2 洋基

皇家 1：7 光芒

大都會 2：3 勇士

國民 3：1 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 釀酒人 vs. 小熊

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:05 紅人 vs. 海盜

07:05 大都會 vs. 費城人

07:05 藍鳥 vs. 洋基(緯來體育台)

07:10 天使 vs. 老虎

07:10 白襪 vs. 守護者

07:10 皇家 vs. 光芒

07:20 太空人 vs. 勇士(愛爾達體育1台)

08:10 遊騎兵 vs. 雙城

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:40 水手 vs. 運動家

09:40 紅雀 vs. 響尾蛇

09:40 國民 vs. 教士(華視)

10:10 馬林魚 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育

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