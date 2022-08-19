MLB／今日戰績表 太空人打線發飆25安打攻下21分大勝白襪

洋基明星賽後戰績不佳，對此主場球迷完全不留情面，近期時常高喊總教練布恩（Aaron Boone）下台，今天布恩也做出回應，表示對酸迷的謾罵聲不為所動。 洋基開季氣勢如虹，還曾拉出一波9連勝高潮，

2022-08-19 14:39