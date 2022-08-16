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MLB／主審也煮粥！三壞球也能被保送

聯合新聞網／ 綜合報導
主審狄亞茲（Laz Diaz）記錯球數，三壞球保送打者。 美聯社
主審狄亞茲（Laz Diaz）記錯球數，三壞球保送打者。 美聯社

今（16）日西雅圖水手與洛杉磯天使交手，雙方以2:2平手進入九局，先有天使捕手失誤把球傳到中外野去，後有主審以三壞球「保送」球員上一壘，整個九局亂成一鍋粥。

九局上一出局後，水手海格底（Sam Haggerty）敲出游擊穿越安打，上到了一壘，面對到下一打者時，天使捕手史塔西（Max Stassi）擋下一記地瓜球後直接傳往二壘，但一壘上的海格底提根本沒有跑壘的打算，球一傳直接送到中外野，白白送給對手一個壘包。

接下來沒想到主審狄亞茲（Laz Diaz）也「失誤」了，在球數兩好兩壞時，記成一好三壞，直接讓代打的桑塔納（Carlos Santana）以「三壞球」保送上一壘。

賽後天使教練尼文(Phil Nevin)表示，當下看到主審與記分板不同時就有詢問，但主審仍堅持是一好三壞。

而主審也在賽後承認錯誤，表示自己忘記判的第一顆好球，所以才算錯球數。如若天使繼續表達抗議，將會召集其他壘審開會討論，或使用電視輔助判決，但天使並沒有提出。

本場比賽水手靠著九局上的連續烏龍及安打拿下4分，突破2:2平手，以6:2氣走天使。

天使 水手

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