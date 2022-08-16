MLB／張育成近況加溫 歸功穩定揮擊且球隊氣氛佳

旅美棒球好手張育成走出上半季低潮，披上坦帕灣光芒戰袍後曾連7場有安打。他歸功球隊氣氛佳，讓他在場上盡情發揮，期間和教練充分溝通並調整揮棒，有助提升擊球穩定性。

26歲的張育成是美國職棒大聯盟現役唯一台灣球員，保有多項大聯盟台灣打者紀錄。他今天隨隊作客紐約，與洋基隊展開3連戰前接受中央社專訪，暢談本季轉隊心得、打擊近況加溫原因、大聯盟生涯初登板投球等話題。

張育成去年揮出9發全壘打，成就大聯盟台灣野手最輝煌一季。但他本季跌宕起伏，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，5月底被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡（DFA），7月上旬加入光芒隊。

加盟光芒前，張育成賽季打擊率僅1成35。披上光芒戰袍後，他的打擊漸入佳境，出賽19場，56打數敲出16支安打，包含2發全壘打，貢獻8分打點，打擊率2成86，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）達0.757，優於生涯平均值。

張育成說，在光芒打球很開心，教練、隊友都很好相處，無論新來乍到或表現不理想，他們都張開雙臂歡迎，「這對我來說是蠻重要的一個環節，因為我比較能自由自在地在球場上發揮」。

張育成近10場先發8度有安打表現，期間連7場有安打，追平生涯最佳紀錄。他加入光芒後擊出多支安打都是強勁平飛球，沒有刻意追求長打。

被問及是否鎖定特定球路或調整打擊仰角，張育成回答，這陣子有調整揮棒和攻擊策略，並用打擊T座穩定揮棒動作，每顆球都在很好的揮擊位置。而且每天都和打擊教練溝通，只要覺得自己哪裡不好或不對勁，都會讓教練知道。

張育成說，這是和海盜隊比較大的差異，「感覺在這邊比較自由自在，比較舒服」。

值得一提的是，身為內野工具人的張育成近期兩度登板投球。其中，他6日在比賽尾聲球隊落後6分時站上投手丘，替牛棚分擔局數。這是他高中以來首次當投手，而且首度在大聯盟舞台投球，內心難免緊張。

張育成回憶說：「站上去就覺得『嗯，球場好大』，站內野跟站投手丘真的有差，然後很怕球都打來我這裡。只要投一顆就會閃一下，因為真的很怕，他們（大聯盟打者）真的很大隻。」

更難得的是，張育成那場對底特律老虎隊2局上先揮陽春砲，8局下再被史庫柏（Jonathan Schoop）擊出一發2分砲，成為隊史第2位、也是繼伊恩（EstebanYan）後時隔22年首位同場開轟又挨轟的光芒球員。

張育成挨轟那球時速僅40英里（約64.4公里），是2015年大聯盟採用追蹤系統Statcast以來被轟全壘打第2慢球速。

張育成雖強調以完成教練團交辦的任務為先，但帶著笑容說：「我心裡有想可以投更慢一點，30英里以下應該會破紀錄吧。」

光芒系列賽首戰以4比0完封洋基，拿下3連勝。張育成連4場先發中斷，9局下替補上陣鎮守二壘，沒有打擊機會。

張育成一個多月來頻繁出賽，與光芒主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）手腕受傷缺陣關係密切。佛朗哥本週投入小聯盟復健賽，預計8月稍晚歸隊，原本就與華爾斯（Taylor Walls）等隊友輪替的張育成上場空間可能受限。

身為基督徒的張育成只期盼自己盡量開心、保持微笑及整體狀況，「不管結果如何，一樣都是新的一天，好好去接受，不管怎樣」。