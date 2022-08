MLB／洋基怎麼了？6年來首度連吞兩粒蛋 球員還爆氣摔盔

季中交易過後,洋基卻頻頻「烙賽」,今天在主場迎戰坦帕灣光芒,派出當家王牌柯爾(Gerrit Cole)先發,繳出6局1失分優質先發,沒想到打線大熄火,9局上又被打下3分,終場以0:4不敵光芒吞下二連敗,連同上一場遭到紅襪完封,出現自2016年以來首度連兩場吞蛋的比賽,而光芒則拿3連勝。場上還出現一幕,洋基一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)在三局下遭到觸身球,卻被主審判他腳太超過打擊區,瑞佐抗議卻於事無補,出局後馬上爆氣在休息室摔盔。

Disagreement after Rizzo gets plunked pic.twitter.com/hxg00m12Xb

This is rare out of Rizzo pic.twitter.com/EN9m33RimJ