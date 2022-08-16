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MLB／塔提斯禁藥風波 前紅襪終結者怒嗆：我會故意砸他
23歲教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）捲入禁藥風波，遭禁賽80場，前紅襪終結者派柏本（Jonathan Papelbon）針對此事表示，如果和他對決，不在乎輸贏，絕對故意丟觸身球。
對於塔提斯使用禁藥一事，派柏本非常的生氣，他表示，「我努力這麼長時間，並且是以正確的方式做到，如今發生這種事，令我十分傷心。」後來也直言不諱到「我如果還在投球，絕對不管輸贏也要送他一顆觸身球。」
塔提斯去年才和教士簽下14年3.4億美金（約100億台幣）的大約，但今年先是在休賽季時騎摩托車摔車，導致手腕骨折入傷兵名單，後來又有此禁藥風波，種種行為讓教士球團相當頭痛。
而目前教士戰績65勝53敗，國聯西區排名第二，外卡則是排名第三，與第二名的費城人僅有0.5場勝差，保有爭奪季後賽的機會。
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