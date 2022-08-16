快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／也曾陷禁藥風波 老爹、A-Rod都為塔提斯說好話

聯合新聞網／ 綜合報導
A-Rod與「老爹」歐提茲。 法新社
A-Rod與「老爹」歐提茲。 法新社

23歲教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）捲入禁藥風波，遭禁賽80場，剛選入名人堂的老爹歐提茲（David Ortiz）認為大聯盟沒有妥善處理此事；也曾經陷入禁藥風波的A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）則是感到惋惜認為年輕球員應以他本人為戒，兩大傳奇都替塔提斯說話。

老爹表示大聯盟在公開之前，應該要有一些程序規則，塔提斯這件事情上，老爹認為大聯盟並沒有處理得當，「我們在討論的是一個了不起的球員，不能輕易扼殺我們的產品。」

A-Rod表示希望年輕球員都能以他的過去為戒，「當時真的是我生涯最低潮，一切幾乎從零開始。」談及此事也表示替塔提斯感到惋惜，認為一個球員在23歲時遇到這樣的危機，有可能會影響到他的職業生涯。

歐提茲和A-Rod都曾陷入過禁藥風波，老爹在2009年時曾被爆出2003年藥檢未過，當時他力駁此事，表示是吃維他命不慎才發生，「後來我藥檢都過關，這告訴我們什麼？」歐提茲表示。

而A-Rod則是分別在2003、2013被爆出藥檢陽性、使用禁藥，曾被禁賽162場，整個賽季都直接報銷。

維他命

相關新聞

MLB／差點被主審丟觸身球 大谷翔平運氣點滿6局失2分

比賽前段就分別被炸了一發真全壘打和一發假全壘打，大谷翔平不穩的開局，最終仍以97球繳出6局失2分優質先發，「投手大谷」在...

MLB／雙親護子心切跳出說明 老塔提斯：別因小事毀了一個人

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先前因被驗出禁藥遭禁賽80場，引來外界批評聲浪，和球團與隊友也出現「信任危機」，護子心切的父母相繼發聲，先是母親曬出他的皮膚病照片證明清白，老爸也

MLB／不放棄旅美夢！ 筒香嘉智小聯盟約加盟藍鳥

30歲日籍好手筒香嘉智日前遭匹茲堡海盜釋出，原以為要回歸日本職棒的他，今日確定加盟多倫多藍鳥隊，簽下小聯盟合約繼續在美職打拼。 筒香嘉智曾效力日本職棒橫濱DeNA灣星隊，在日職累積205轟，20

MLB／道奇少主手肘動刀本季報銷 是不是開TJ開了才知道

勝率近7成的宇宙道奇今天收到壞消息，「少主」布勒（Walker Buehler）將進行手肘手術，是不是TJ韌帶置換手術要...

MLB／季前花5億美元補強沒起色 遊騎兵球團不忍了開除總教練

德州遊騎兵去年休賽時斥資5億美元（約150億台幣）大補強，今年戰績卻未見起色，球團今（16）日宣布開除總教練伍沃德（Chris Woodward），本賽季剩餘賽事將由三壘指導教練比司利（Tony Be

MLB／被砸到姆指骨折 費城人強打哈波展開練習目標9月復出

上季國聯MVP費城人強打哈波（Bryce Harper）稍早在個人Instagram發布打擊練習的限時動態，預告他即將復出。 影片中他在市民銀行球場進行打擊練習，是受傷後首次在戶外揮棒，也利用投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。