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MLB／也曾陷禁藥風波 老爹、A-Rod都為塔提斯說好話
23歲教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）捲入禁藥風波，遭禁賽80場，剛選入名人堂的老爹歐提茲（David Ortiz）認為大聯盟沒有妥善處理此事；也曾經陷入禁藥風波的A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）則是感到惋惜認為年輕球員應以他本人為戒，兩大傳奇都替塔提斯說話。
老爹表示大聯盟在公開之前，應該要有一些程序規則，塔提斯這件事情上，老爹認為大聯盟並沒有處理得當，「我們在討論的是一個了不起的球員，不能輕易扼殺我們的產品。」
A-Rod表示希望年輕球員都能以他的過去為戒，「當時真的是我生涯最低潮，一切幾乎從零開始。」談及此事也表示替塔提斯感到惋惜，認為一個球員在23歲時遇到這樣的危機，有可能會影響到他的職業生涯。
A-Rod says he wishes young players like Tatis would learn from his stupidity pic.twitter.com/4AHz98Ifr0— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年8月15日
歐提茲和A-Rod都曾陷入過禁藥風波，老爹在2009年時曾被爆出2003年藥檢未過，當時他力駁此事，表示是吃維他命不慎才發生，「後來我藥檢都過關，這告訴我們什麼？」歐提茲表示。
而A-Rod則是分別在2003、2013被爆出藥檢陽性、使用禁藥，曾被禁賽162場，整個賽季都直接報銷。
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