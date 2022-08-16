MLB／雙親護子心切跳出說明 老塔提斯：別因小事毀了一個人

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先前因被驗出禁藥遭禁賽80場，引來外界批評聲浪，和球團與隊友也出現「信任危機」，護子心切的父母相繼發聲，先是母親曬出他的皮膚病照片證明清白，老爸也出面喊話「別因這件小事毀了一個人」。

因驗出禁藥被聯盟禁賽80場的塔提斯，在聲明中指出自己是為了治療皮膚病而誤用含有合成類固醇的禁藥，但美媒質疑他所稱誤用「Clostebol」用藥，卻不是常見治療皮膚病的「Clobetasol」處方藥物，不過他的母親日前曬出兒子患皮膚病的照片證明絕非說謊，意圖降低外界疑慮。

Maria Tatis, Fernando Tatis Jr. mom, posted this picture on her Instagram clearly showing that her son had ringworm.



This proves that Fernando Tatis Jr. is INNOCENT and should be back playing for the Padres come Thursday. pic.twitter.com/Tl242YaXJB — Devine Sports Gospel (@DevineGospel) 2022年8月13日

眼看輿論持續炎燒，甚至教士總管與隊友都說重話，讓有11年大聯盟資歷的老爸老塔提斯（Fernando Tatis）更跳出來做進一步說明，向記者表示兒子其實是因為理髮才導致皮膚黴菌感染，兒子錯在沒有細看藥的成分，被驗出的類固醇是來自一種叫「trofobol」的藥，而此藥只是為了治療皮膚，不含睪固酮，並不會提升表現及在場上帶來任何幫助。

「沒有必要為了這種小事毀了一個球員」，老塔提斯如此強調，因為此事除了對塔提斯有影響，還會波及整個棒球圈，讓球迷對棒球感到失望。

塔提斯禁賽80場的處分讓他確定本季都不會再上場，明年球季開打後也還有33場比賽處罰要執行。