MLB／雙親護子心切跳出說明 老塔提斯：別因小事毀了一個人
教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先前因被驗出禁藥遭禁賽80場，引來外界批評聲浪，和球團與隊友也出現「信任危機」，護子心切的父母相繼發聲，先是母親曬出他的皮膚病照片證明清白，老爸也出面喊話「別因這件小事毀了一個人」。
因驗出禁藥被聯盟禁賽80場的塔提斯，在聲明中指出自己是為了治療皮膚病而誤用含有合成類固醇的禁藥，但美媒質疑他所稱誤用「Clostebol」用藥，卻不是常見治療皮膚病的「Clobetasol」處方藥物，不過他的母親日前曬出兒子患皮膚病的照片證明絕非說謊，意圖降低外界疑慮。
Maria Tatis, Fernando Tatis Jr. mom, posted this picture on her Instagram clearly showing that her son had ringworm.— Devine Sports Gospel (@DevineGospel) 2022年8月13日
This proves that Fernando Tatis Jr. is INNOCENT and should be back playing for the Padres come Thursday. pic.twitter.com/Tl242YaXJB
眼看輿論持續炎燒，甚至教士總管與隊友都說重話，讓有11年大聯盟資歷的老爸老塔提斯（Fernando Tatis）更跳出來做進一步說明，向記者表示兒子其實是因為理髮才導致皮膚黴菌感染，兒子錯在沒有細看藥的成分，被驗出的類固醇是來自一種叫「trofobol」的藥，而此藥只是為了治療皮膚，不含睪固酮，並不會提升表現及在場上帶來任何幫助。
「沒有必要為了這種小事毀了一個球員」，老塔提斯如此強調，因為此事除了對塔提斯有影響，還會波及整個棒球圈，讓球迷對棒球感到失望。
塔提斯禁賽80場的處分讓他確定本季都不會再上場，明年球季開打後也還有33場比賽處罰要執行。
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